https://ria.ru/20240528/otpusk-1948805875.html
Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на отпуск больше 28 дней
Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на отпуск больше 28 дней - РИА Новости, 28.05.2024
Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на отпуск больше 28 дней
Дополнительные дни оплачиваемого отпуска могут получить работники вредных производств или с ненормированным графиком, работающие на Крайнем Севере, педагоги, а... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:58
2024-05-28T03:58
2024-05-28T03:58
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дополнительные дни оплачиваемого отпуска могут получить работники вредных производств или с ненормированным графиком, работающие на Крайнем Севере, педагоги, а также заработавшие дополнительный отпуск за выслугу лет россияне, объяснила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "На дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска могут рассчитывать те, кто трудится на производствах, в условиях, вредных для здоровья, а также официально имеющие ненормированный рабочий день. Для работников с вредными и опасными условиями труда продолжительность такого отпуска составляет не менее семи дней, и не менее трех для работников с особым характером работы", - сказала Голубева. По ее словам, официально трудоустроенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на дополнительный отпуск в 40 дней. Работодатель может сам установить дополнительные дни отпуска для своих сотрудников, учитывая свои финансовые и производственные возможности. "Педагогам, руководителям, работникам общеобразовательных организаций, а также воспитателям, музыкальным руководителям, работающим с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, полагается отпуск в 56 дней. Воспитателям, музыкальным руководителям, работающим с обычными детьми дошкольного возраста, — 42 дня", - уточнила эксперт. Согласно Голубевой, некоторые педагоги имеют право на отпуск продолжительностью до одного года не реже чем раз в десять лет непрерывной работы. На более длинный отпуск в 31 день могут рассчитывать несовершеннолетние, работники с инвалидностью на отпуск в 30 дней, занятые на сезонных работах – на два дополнительных дня за каждый месяц работы. Космонавты, инструкторы-космонавты и кандидаты в космонавты имеют право на отпуск в 45 дней и 30 дней после полета в космос. "Гражданским служащим предоставляется основной оплачиваемый отпуск в 30 дней и дополнительный от одного до десяти дней за выслугу лет. Военнослужащим по контракту в зависимости от выслуги лет положены следующие отпуска: менее 10 лет – 30 дней, 10 лет и более – 35 дней, более 15 лет – 40 дней, более 20 лет – 45 дней", - добавила Голубева.
https://ria.ru/20240507/otpusk-1944277450.html
https://ria.ru/20231230/otpusk-1919098722.html
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общество
Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на отпуск больше 28 дней
Эксперт Голубева: некоторые россияне могут рассчитывать на отпуск больше 28 дней
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дополнительные дни оплачиваемого отпуска могут получить работники вредных производств или с ненормированным графиком, работающие на Крайнем Севере, педагоги, а также заработавшие дополнительный отпуск за выслугу лет россияне, объяснила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"На дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска могут рассчитывать те, кто трудится на производствах, в условиях, вредных для здоровья, а также официально имеющие ненормированный рабочий день. Для работников с вредными и опасными условиями труда продолжительность такого отпуска составляет не менее семи дней, и не менее трех для работников с особым характером работы", - сказала Голубева.
По ее словам, официально трудоустроенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на дополнительный отпуск в 40 дней. Работодатель может сам установить дополнительные дни отпуска для своих сотрудников, учитывая свои финансовые и производственные возможности.
"Педагогам, руководителям, работникам общеобразовательных организаций, а также воспитателям, музыкальным руководителям, работающим с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, полагается отпуск в 56 дней. Воспитателям, музыкальным руководителям, работающим с обычными детьми дошкольного возраста, — 42 дня", - уточнила эксперт.
Согласно Голубевой, некоторые педагоги имеют право на отпуск продолжительностью до одного года не реже чем раз в десять лет непрерывной работы. На более длинный отпуск в 31 день могут рассчитывать несовершеннолетние, работники с инвалидностью на отпуск в 30 дней, занятые на сезонных работах – на два дополнительных дня за каждый месяц работы. Космонавты, инструкторы-космонавты и кандидаты в космонавты имеют право на отпуск в 45 дней и 30 дней после полета в космос.
"Гражданским служащим предоставляется основной оплачиваемый отпуск в 30 дней и дополнительный от одного до десяти дней за выслугу лет. Военнослужащим по контракту в зависимости от выслуги лет положены следующие отпуска: менее 10 лет – 30 дней, 10 лет и более – 35 дней, более 15 лет – 40 дней, более 20 лет – 45 дней", - добавила Голубева.