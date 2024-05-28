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В Венгрии назвали учения с ядерным оружием последствием фантазий ЕС
В Венгрии назвали учения с ядерным оружием последствием фантазий ЕС - РИА Новости, 28.05.2024
В Венгрии назвали учения с ядерным оружием последствием фантазий ЕС
Российские учения с нестратегическим ядерным оружием стали последствием "фантазий" ЕС о применении ядерного оружия, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:53
2024-05-28T16:53
2024-05-28T16:53
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венгрия
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петер сийярто
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южный военный округ
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 28 мая - РИА Новости. Российские учения с нестратегическим ядерным оружием стали последствием "фантазий" ЕС о применении ядерного оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в последние недели в Европе усилились разговоры о применении ядерного оружия, хотя "нескольких атомных бомб достаточно, чтобы уничтожить весь мир". "И что стало одним из последствий фантазий о применении ядерного оружия? Россия начала учения, связанные с применением тактического ядерного оружия", - приводит слова Сийярто агентство MTI. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Путин заявил, что учения будут проводиться в три этапа, и на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к России, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948376784.html
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россия, венгрия, европа, петер сийярто, евросоюз, южный военный округ
Россия, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, Евросоюз, Южный военный округ, Специальная военная операция на Украине
В Венгрии назвали учения с ядерным оружием последствием фантазий ЕС
Сийярто: учения с нестратегическим ядерным оружием стали последствием "фантазий"