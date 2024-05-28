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На Курилах спасли раненого орлана-белохвоста
На Курилах спасли раненого орлана-белохвоста - РИА Новости, 28.05.2024
На Курилах спасли раненого орлана-белохвоста
Сотрудники Минтранса Сахалинской области помогли спасти раненого орлана-белохвоста на курильском острове Кунашир, организовав транспортировку птицы, сообщила... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:46
2024-05-28T14:46
2024-05-28T15:21
хорошие новости
кунашир (остров)
южно-сахалинск
сахалинская область
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хорошие новости
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая — РИА Новости. Сотрудники Минтранса Сахалинской области помогли спасти раненого орлана-белохвоста на курильском острове Кунашир, организовав транспортировку птицы, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале."Раненую краснокнижную птицу обнаружили на территории государственного природного заповедника "Курильский" на Кунашире. Ветеринар диагностировал у орлана-белохвоста открытый перелом правой плечевой кости", — говорится в публикации.В спасении птицы участвовали специалисты Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, а доставить ее в Южно-Сахалинск также помогли сотрудники авиакомпании "Аврора" и линейного отдела МВД на транспорте.Орлана поместили в Сахалинский зооботанический парк на реабилитацию, так как сейчас он не способен выжить в естественной среде обитания.
https://ria.ru/20240527/bober-1948706781.html
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кунашир (остров), южно-сахалинск, сахалинская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), хорошие новости
Хорошие новости, Кунашир (остров), Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Хорошие новости
На Курилах спасли раненого орлана-белохвоста
Минтранс: раненого орлана-белохвоста доставили с Курил в Южно-Сахалинск