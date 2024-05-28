https://ria.ru/20240528/opasnost-1949007106.html

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.05.2024

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:48

2024-05-28T21:48

2024-05-28T21:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.

https://ria.ru/20240528/obstrel-1949008012.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина