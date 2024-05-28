https://ria.ru/20240528/opasnost-1948994749.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.05.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале городской... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:04

2024-05-28T20:04

2024-05-28T20:11

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородский район

белгород

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ракетную опасность вновь объявили спустя 15 минут после отмены угрозы на всей территории области."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Также мэрия добавила, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе и городе Шебекино.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

шебекино

белгородский район

белгород

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, белгородский район, белгород, вооруженные силы украины, украина