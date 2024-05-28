https://ria.ru/20240528/opasnost-1948994749.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале городской... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:04
2024-05-28T20:04
2024-05-28T20:11
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородский район
белгород
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ракетную опасность вновь объявили спустя 15 минут после отмены угрозы на всей территории области."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Также мэрия добавила, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе и городе Шебекино.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
шебекино
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородский район, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Шебекино, Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность