https://ria.ru/20240528/opasnost-1948991477.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.05.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:48

2024-05-28T19:48

2024-05-28T19:52

белгородская область

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_86321fd00139c1ad80ca3697ac722a36.jpg

БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 18.59 мск, через 45 минут тревогу отменили."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен на всей территории области.

https://ria.ru/20240528/vsu-1948971535.html

белгородская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков