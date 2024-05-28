https://ria.ru/20240528/opasnost-1948991477.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.05.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:48
2024-05-28T19:48
2024-05-28T19:52
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 18.59 мск, через 45 минут тревогу отменили."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен на всей территории области.
https://ria.ru/20240528/vsu-1948971535.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность спустя 45 минут