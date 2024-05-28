https://ria.ru/20240528/omsk-1948869127.html

Хоценко рассказал о перспективах развития промышленного туризма в Омске

Хоценко рассказал о перспективах развития промышленного туризма в Омске - РИА Новости, 28.05.2024

Хоценко рассказал о перспективах развития промышленного туризма в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о перспективах развития промышленного туризма в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:45

2024-05-28T12:45

2024-05-28T16:51

омская область

виталий хоценко

антон алиханов

агентство стратегических инициатив (аси)

туризм

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ОМСК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о перспективах развития промышленного туризма в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства. В областном конгресс-холле проходят "Дни промышленности в Омской области". На деловой площадке собрались представители органов исполнительной власти, инфраструктур поддержки бизнеса, вузов и туристического бизнеса. Ранее региональные команды уже защитили перед экспертами разработанные в рамках акселератора "Открытая промышленность" проекты и стратегии развития промышленного туризма. Представители предприятий презентовали свои решения по профориентационным программам и экскурсиям. Участники методической программы "PROКЛАСТЕРЫ" защитили проекты создания промышленных кластеров. Губернатор Виталий Хоценко вместе с коллегами осмотрел выставку созданных и реализуемых промышленных кластеров Омской области. Виталий Хоценко сообщил, что промышленный туризм сегодня приобретает важное значение в развитии экономики и туристического потенциала регионов. Он превратился в целое движение, что способствует привлечению инвестиций и распространению продукции российских предприятий. "Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что промышленность нужно открывать, чтобы больше людей знало, какой промышленный потенциал у нас есть. Что Россия – это промышленная страна, чтобы вся история, связанная с развитием промышленности в нашей стране, продолжалась", - подчеркнул Виталий Хоценко. К участникам "Дней промышленности в Омской области" с видеообращением обратился министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. "Хочу поблагодарить руководство региона за организацию деловой площадки, где мы подводим итоги совместной работы минпромторга и агентства стратегических инициатив по программе "Открытая промышленность". Всего за три года она стала по-настоящему всероссийской. Промышленный туризм уже развивают 73 региона. На сегодня почти 1000 предприятий из 20 отраслей стали доступны для посетителей. Очень правильно сделали специалисты АСИ, создав платформу для онлайн экскурсий, еще больше необходимо "разгонять" программу в социальных сетях, чтобы зацепить талантливую молодежь", - сказал министр. Кроме того, Виталий Хоценко в своём выступлении высказался за продвижение межрегиональных туристических маршрутов. По мнению главы региона, у Омской области имеются все условия для развития промышленного туризма.

https://ria.ru/20240521/sotrudnichestvo-1947485454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, антон алиханов, агентство стратегических инициатив (аси), туризм