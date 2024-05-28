https://ria.ru/20240528/odessa-1949006696.html

В Одессе заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

В Одессе заявили о повреждении припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 28.05.2024

В Одессе заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Одесская областная прокуратура утверждает, что во вторник в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура в Одессе. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:46

2024-05-28T21:46

2024-05-28T21:46

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Одесская областная прокуратура утверждает, что во вторник в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура в Одессе. "Днем 28 мая вооруженные силы России нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Во вторник воздушная тревога звучала на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937925446.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, одесса, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины