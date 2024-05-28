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В Одессе заявили о повреждении припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:46 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/odessa-1949006696.html
В Одессе заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
В Одессе заявили о повреждении припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 28.05.2024
В Одессе заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
Одесская областная прокуратура утверждает, что во вторник в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура в Одессе. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:46
2024-05-28T21:46
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Одесская областная прокуратура утверждает, что во вторник в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура в Одессе. "Днем 28 мая вооруженные силы России нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Во вторник воздушная тревога звучала на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937925446.html
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в мире, россия, одесса, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесса, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Одессе заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Одесская областная прокуратура: при обстреле поражена припортовая инфраструктура

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Одесская областная прокуратура утверждает, что во вторник в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура в Одессе.
«
"Днем 28 мая вооруженные силы России нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Одесса - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Невозможно". Во Франции сделали неожиданное заявление об Одессе
4 апреля, 22:58
Во вторник воздушная тревога звучала на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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