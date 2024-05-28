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Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" - РИА Новости, 28.05.2024
Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Украинскую противокорабельную ракету "Нептун", летевшую в сторону Крыма, сбили над посёлком Новоалексеевка Херсонской области, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:41
2024-05-28T19:41
2024-05-28T19:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Украинскую противокорабельную ракету "Нептун", летевшую в сторону Крыма, сбили над посёлком Новоалексеевка Херсонской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале."Около 19.00 часов над пгт. Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета "Нептун", летевшая в сторону Крыма. Обломки упали за пределами посёлка, никто не пострадал" , - написал Сальдо.Расчёты ПВО остаются в боевой готовности, отметил он.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Над Херсонской областью сбили украинскую ракету "Нептун", пострадавших нет