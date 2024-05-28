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Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 28.05.2024 (обновлено: 19:49 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/neptun-1948990288.html
Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" - РИА Новости, 28.05.2024
Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Украинскую противокорабельную ракету "Нептун", летевшую в сторону Крыма, сбили над посёлком Новоалексеевка Херсонской области, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:41
2024-05-28T19:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Украинскую противокорабельную ракету "Нептун", летевшую в сторону Крыма, сбили над посёлком Новоалексеевка Херсонской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале."Около 19.00 часов над пгт. Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета "Нептун", летевшая в сторону Крыма. Обломки упали за пределами посёлка, никто не пострадал" , - написал Сальдо.Расчёты ПВО остаются в боевой готовности, отметил он.
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херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"

Над Херсонской областью сбили украинскую ракету "Нептун", пострадавших нет

© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниУкраинская крылатая ракета "Нептун"
Украинская крылатая ракета Нептун - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Украинская крылатая ракета "Нептун" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Украинскую противокорабельную ракету "Нептун", летевшую в сторону Крыма, сбили над посёлком Новоалексеевка Херсонской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
"Около 19.00 часов над пгт. Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета "Нептун", летевшая в сторону Крыма. Обломки упали за пределами посёлка, никто не пострадал" , - написал Сальдо.
Расчёты ПВО остаются в боевой готовности, отметил он.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
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