Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил повысить пороги для применения УСН - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 28.05.2024 (обновлено: 22:18 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/nds-1949011140.html
Минфин предложил повысить пороги для применения УСН
Минфин предложил повысить пороги для применения УСН - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин предложил повысить пороги для применения УСН
Минфин РФ предложил повысить пороги для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) и ввести обязанность уплаты НДС для компаний с доходами более 60... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:15
2024-05-28T22:18
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812818746_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_09318932c8169ab9470fbea32412a962.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ предложил повысить пороги для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) и ввести обязанность уплаты НДС для компаний с доходами более 60 миллионов рублей за налоговый период, говорится в материалах министерства. "Для дальнейшего развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение схем дробления бизнеса", – говорится в документах. "Предлагается увеличить пороги УСН по доходам до 450 миллионов рублей и основным средствам до 200 миллионов рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей", - уточняется в документе. В 2023 году лимит для применения "упрощенки" составлял 251,4 миллиона рублей. Одновременно Минфин предлагает отказаться от повышенных ставок в размере 8% для "доходов" и 20% - для "доходы минус расходы". Сейчас базовая ставка налога при объекте налогообложения "доходы" составляет 6%, а "доходы минус расходы" 15%, но для компаний, приближающихся к пограничным значениям по доходам и численности сотрудников, действуют повышенные ставки. В части выплаты НДС бизнесу будет предложена альтернатива на выбор. Первый вариант - общий режим со ставкой 20% либо 10% для определенной категории товаров. Второй вариант – уплата НДС по ставке 5%, но без права на вычеты для бизнеса с доходом до 250 миллионов рублей в год, и 7% также без права на вычеты - для доходов выше этого порога. Минфин отмечает, что 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 миллионов рублей в год. При этом на остальных 3,2% приходится 46% доходов УСН - основную долю среди них составляют предприятия в области розничной и оптовой торговли, операций с недвижимостью и общественного питания. "Цель введения НДС для части предпринимателей, работающих на УСН, – выравнивание условий хозяйствования между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов в торговле не являлась конкурентным преимуществом бизнеса", - уточняется в документе. Минфин также указывает, что вместе с обязанностью по уплате НДС предприятия получат возможность масштабировать свой бизнес, в том числе потому, что госкомпании и крупный бизнес смогут заключать с ними контракты.
https://ria.ru/20240313/nalogooblozhenie-1932636969.html
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812818746_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_6b3fd0a64d3403079235cb6c45eb549d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил повысить пороги для применения УСН

Минфин предложил ввести НДС для компаний с доходами более 60 миллионов рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ предложил повысить пороги для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) и ввести обязанность уплаты НДС для компаний с доходами более 60 миллионов рублей за налоговый период, говорится в материалах министерства.
"Для дальнейшего развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение схем дробления бизнеса", – говорится в документах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин призвал к более справедливому налогообложению в России
13 марта, 07:04
"Предлагается увеличить пороги УСН по доходам до 450 миллионов рублей и основным средствам до 200 миллионов рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей", - уточняется в документе. В 2023 году лимит для применения "упрощенки" составлял 251,4 миллиона рублей.
Одновременно Минфин предлагает отказаться от повышенных ставок в размере 8% для "доходов" и 20% - для "доходы минус расходы". Сейчас базовая ставка налога при объекте налогообложения "доходы" составляет 6%, а "доходы минус расходы" 15%, но для компаний, приближающихся к пограничным значениям по доходам и численности сотрудников, действуют повышенные ставки.
В части выплаты НДС бизнесу будет предложена альтернатива на выбор. Первый вариант - общий режим со ставкой 20% либо 10% для определенной категории товаров. Второй вариант – уплата НДС по ставке 5%, но без права на вычеты для бизнеса с доходом до 250 миллионов рублей в год, и 7% также без права на вычеты - для доходов выше этого порога.
Минфин отмечает, что 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 миллионов рублей в год. При этом на остальных 3,2% приходится 46% доходов УСН - основную долю среди них составляют предприятия в области розничной и оптовой торговли, операций с недвижимостью и общественного питания. "Цель введения НДС для части предпринимателей, работающих на УСН, – выравнивание условий хозяйствования между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов в торговле не являлась конкурентным преимуществом бизнеса", - уточняется в документе.
Минфин также указывает, что вместе с обязанностью по уплате НДС предприятия получат возможность масштабировать свой бизнес, в том числе потому, что госкомпании и крупный бизнес смогут заключать с ними контракты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Дождались: в России грядет повышение налогов
21 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала