https://ria.ru/20240528/nato-1949007444.html

"Ядерная эскалация". Во Франции отреагировали на план НАТО по России

"Ядерная эскалация". Во Франции отреагировали на план НАТО по России - РИА Новости, 28.05.2024

"Ядерная эскалация". Во Франции отреагировали на план НАТО по России

Конфликт на Украине распространится на другие страны, если Североатлантический альянс разрешит ВСУ наносить удары вглубь территории России западными... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:49

2024-05-28T21:49

2024-05-28T21:49

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йенс столтенберг

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине распространится на другие страны, если Североатлантический альянс разрешит ВСУ наносить удары вглубь территории России западными вооружениями, заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян."НАТО на пути к развязыванию третьей мировой войны! Ускоряя вступление Украины в НАТО и заявляя, что она должна нанести удары по территории России, эти лидеры делают абсолютно все, чтобы конфликт разросся", — написал он в социальной сети X.Политик напомнил, что, когда один из членов альянса находится в состоянии войны, остальные тоже в нее неизбежно вовлекаются. Дюпон-Эньян призвал всеми силами избегать ядерной эскалации.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден он. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить ВСУ "бить по объектам в России, откуда ведутся обстрелы".Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.

https://ria.ru/20240528/zapad-1948972704.html

https://ria.ru/20240528/stsenariy-1948964504.html

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в мире, франция, россия, украина, николя дюпон-эньян, йенс столтенберг, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины