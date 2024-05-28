https://ria.ru/20240528/naemniki-1948940194.html
Россия знает о присутствии западных наемников на Украине
Россия знает о присутствии западных наемников на Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Россия знает о присутствии западных наемников на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ знают о присутствии западных наёмников на Украине, под их видом там находятся и военные инструкторы. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:21
2024-05-28T16:21
2024-05-28T16:54
украина
россия
владимир путин
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ знают о присутствии западных наёмников на Украине, под их видом там находятся и военные инструкторы."Что касается того, что на Украине могут быть или есть наёмники, да мы об этом знаем хорошо. Здесь ничего нового нет. То, что военные на Украине сейчас говорят о том, что они могут появиться, так они там давно находятся. Мы слышим в эфире то английскую речь, то французскую, польскую. Мы знаем, что они там есть", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Он подчеркнул, что под видом наёмников там находятся и военные инструкторы."Но под видом наемников там специалисты находятся. Вот был вопрос по высокоточному оружию большой дальности. А кто там этим оружием управляет? Кто его обслуживает? Конечно, эти самые инструкторы под видом наёмников", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240528/putin-1948943117.html
украина
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, узбекистан
Украина, Россия, Владимир Путин, Узбекистан
Россия знает о присутствии западных наемников на Украине
Путин: Россия знает, что на Украине есть западные наемники