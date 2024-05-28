https://ria.ru/20240528/naemniki-1948940194.html

Россия знает о присутствии западных наемников на Украине

Россия знает о присутствии западных наемников на Украине - РИА Новости, 28.05.2024

Россия знает о присутствии западных наемников на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ знают о присутствии западных наёмников на Украине, под их видом там находятся и военные инструкторы. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:21

2024-05-28T16:21

2024-05-28T16:54

украина

россия

владимир путин

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ знают о присутствии западных наёмников на Украине, под их видом там находятся и военные инструкторы."Что касается того, что на Украине могут быть или есть наёмники, да мы об этом знаем хорошо. Здесь ничего нового нет. То, что военные на Украине сейчас говорят о том, что они могут появиться, так они там давно находятся. Мы слышим в эфире то английскую речь, то французскую, польскую. Мы знаем, что они там есть", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Он подчеркнул, что под видом наёмников там находятся и военные инструкторы."Но под видом наемников там специалисты находятся. Вот был вопрос по высокоточному оружию большой дальности. А кто там этим оружием управляет? Кто его обслуживает? Конечно, эти самые инструкторы под видом наёмников", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240528/putin-1948943117.html

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украина, россия, владимир путин, узбекистан