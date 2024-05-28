https://ria.ru/20240528/naemniki-1948811597.html

Наемники на Украине перебазируются во вторую линию, сообщил депутат

Наемники на Украине перебазируются во вторую линию, сообщил депутат - РИА Новости, 28.05.2024

Наемники на Украине перебазируются во вторую линию, сообщил депутат

Западные наемники и инструкторы, участвующие в конфликте на Украине на стороне Киева, перебазируются во вторую линию, понимая, что в ближайшее время их ждет... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T06:38

2024-05-28T06:38

2024-05-28T07:36

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Западные наемники и инструкторы, участвующие в конфликте на Украине на стороне Киева, перебазируются во вторую линию, понимая, что в ближайшее время их ждет смерть, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключили наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию, они понимают, что в ближайшее время их настигнет смерть", — сказал он. Минобороны Росссии сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным ведомства, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html

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в мире, украина, киев, россия, виктор водолацкий, госдума рф