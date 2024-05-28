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МВФ заявил о полном отказе ЕС от российских энергоносителей к 2030 году - РИА Новости, 29.05.2024
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19:29 28.05.2024 (обновлено: 10:37 29.05.2024)
https://ria.ru/20240528/mvf-1949068868.html
МВФ заявил о полном отказе ЕС от российских энергоносителей к 2030 году
МВФ заявил о полном отказе ЕС от российских энергоносителей к 2030 году - РИА Новости, 29.05.2024
МВФ заявил о полном отказе ЕС от российских энергоносителей к 2030 году
Конфликт на Украине может привести к постоянному росту цен на энергоносители для Европы, что еще сильнее ослабит энергетическую безопасность региона и сделает... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T19:29
2024-05-29T10:37
экономика
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к постоянному росту цен на энергоносители для Европы, что еще сильнее ослабит энергетическую безопасность региона и сделает европейскую экономику более чувствительной в перебоям в поставках, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). "Война может привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе, что ослабит энергетическую безопасность за счет рост доли энергетических расходов в ВВП, таким образом, сделает экономическую активность более чувствительной к любым перебоям в поставках энергоносителей", - говорится в документе организации. Как указывается в докладе МВФ, энергетические санкции в отношении РФ, план отказа от поставок углеводородов к 2030 году, а также торговые ограничения окажут "смешанный эффект" на энергобезопасность Европы в среднесрочной перспективе. "Несмотря на рост поставок энергоносителей в Европу, цены на них после войны остаются выше… В результате, несмотря на некоторое сокращение энергопотребления, прогнозируется, что энергетические расходы европейских стран вырастут примерно на 0,2% ВВП", - добавили в фонде.
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экономика, европа, мвф, украина, россия
Экономика, Европа, МВФ, Украина, Россия
МВФ заявил о полном отказе ЕС от российских энергоносителей к 2030 году

МВФ: конфликт на Украине приведет к росту цен на энергоносители для ЕС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к постоянному росту цен на энергоносители для Европы, что еще сильнее ослабит энергетическую безопасность региона и сделает европейскую экономику более чувствительной в перебоям в поставках, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
"Война может привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе, что ослабит энергетическую безопасность за счет рост доли энергетических расходов в ВВП, таким образом, сделает экономическую активность более чувствительной к любым перебоям в поставках энергоносителей", - говорится в документе организации.
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Как указывается в докладе МВФ, энергетические санкции в отношении РФ, план отказа от поставок углеводородов к 2030 году, а также торговые ограничения окажут "смешанный эффект" на энергобезопасность Европы в среднесрочной перспективе.
"Несмотря на рост поставок энергоносителей в Европу, цены на них после войны остаются выше… В результате, несмотря на некоторое сокращение энергопотребления, прогнозируется, что энергетические расходы европейских стран вырастут примерно на 0,2% ВВП", - добавили в фонде.
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