https://ria.ru/20240528/mvf-1949068868.html

МВФ заявил о полном отказе ЕС от российских энергоносителей к 2030 году

МВФ заявил о полном отказе ЕС от российских энергоносителей к 2030 году - РИА Новости, 29.05.2024

МВФ заявил о полном отказе ЕС от российских энергоносителей к 2030 году

Конфликт на Украине может привести к постоянному росту цен на энергоносители для Европы, что еще сильнее ослабит энергетическую безопасность региона и сделает... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T19:29

2024-05-28T19:29

2024-05-29T10:37

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к постоянному росту цен на энергоносители для Европы, что еще сильнее ослабит энергетическую безопасность региона и сделает европейскую экономику более чувствительной в перебоям в поставках, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). "Война может привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе, что ослабит энергетическую безопасность за счет рост доли энергетических расходов в ВВП, таким образом, сделает экономическую активность более чувствительной к любым перебоям в поставках энергоносителей", - говорится в документе организации. Как указывается в докладе МВФ, энергетические санкции в отношении РФ, план отказа от поставок углеводородов к 2030 году, а также торговые ограничения окажут "смешанный эффект" на энергобезопасность Европы в среднесрочной перспективе. "Несмотря на рост поставок энергоносителей в Европу, цены на них после войны остаются выше… В результате, несмотря на некоторое сокращение энергопотребления, прогнозируется, что энергетические расходы европейских стран вырастут примерно на 0,2% ВВП", - добавили в фонде.

https://ria.ru/20240516/aktivy-1946502347.html

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Дарья Буймова

экономика, европа, мвф, украина, россия