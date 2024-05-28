https://ria.ru/20240528/moskva-1948814563.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 28.05.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:01

2024-05-28T08:01

2024-05-28T08:01

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

погода

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать северо-западная периферия антициклона. Небольшая облачность и без осадков ожидается сегодня в Москве и по области. Днем в столице плюс 25 - плюс 27, в Подмосковье - от плюс 23 до плюс 28 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление будет падать, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240527/pogoda-1948572583.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии, погода