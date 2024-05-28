https://ria.ru/20240528/moskva-1948814563.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 28.05.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:01
2024-05-28T08:01
2024-05-28T08:01
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михаил леус
экология в россии
погода
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать северо-западная периферия антициклона. Небольшая облачность и без осадков ожидается сегодня в Москве и по области. Днем в столице плюс 25 - плюс 27, в Подмосковье - от плюс 23 до плюс 28 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление будет падать, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидается без осадков и до плюс 27 градусов