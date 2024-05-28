Рейтинг@Mail.ru
Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС, заявил оппозиционер - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 28.05.2024 (обновлено: 19:28 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948987580.html
Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС, заявил оппозиционер
Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС, заявил оппозиционер - РИА Новости, 28.05.2024
Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС, заявил оппозиционер
Молдавии экономически выгоднее интегрироваться в объединения под эгидой БРИКС, чем в ЕС, написал в Telegram-канале представитель молдавского оппозиционного... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:17
2024-05-28T19:28
молдавия
россия
брикс
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg
КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Молдавии экономически выгоднее интегрироваться в объединения под эгидой БРИКС, чем в ЕС, написал в Telegram-канале представитель молдавского оппозиционного блока "Победа" Алексей Лунгу. По его мнению, Россия в очередной раз показала, что ей небезразлична судьба Молдавии, пригласив ее делегатов на международный финансово-экономический форум БРИКС в Москву. Ранее в пресс-службе блока сообщили, что на форуме работают представители политического объединения "Победа" — депутат парламента Ирина Лозован и председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Пригласив нас на форум, Россия в очередной раз показала, что ей небезразлична судьба нашей страны и что она искренне хочет помочь Молдове выбраться из глубокого кризиса. Расширение сотрудничества на международной арене, действительно, откроет для Молдовы огромные перспективы в сельском хозяйстве, производстве. Решит многие экономические проблемы", — заявил Лунгу. По мнению оппозиционера, пора ставить жирный крест на проевропейском курсе нынешних властей в Молдавии, "республике сейчас выгоднее экономически интегрироваться в объединения под эгидой БРИКС". В свою очередь депутат Ирина Лозован добавила, что в рамках БРИКС проходят важнейшие процессы, стремительно развивается Глобальный Юг. "И нас, представителей блока "Победа", пригласили на форум, чтобы мы нашли реальные возможности для сотрудничества", — отметила депутат. Международный финансово-экономический форум БРИКС открылся в Москве 27 мая.
https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948851436.html
https://ria.ru/20240526/pakt-1948448237.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_336db122c5830c5e001c2bfc6dd71195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, брикс, евросоюз, в мире
Молдавия, Россия, БРИКС, Евросоюз, В мире
Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС, заявил оппозиционер

Оппозиционер Лунгу: Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Молдавии экономически выгоднее интегрироваться в объединения под эгидой БРИКС, чем в ЕС, написал в Telegram-канале представитель молдавского оппозиционного блока "Победа" Алексей Лунгу.
По его мнению, Россия в очередной раз показала, что ей небезразлична судьба Молдавии, пригласив ее делегатов на международный финансово-экономический форум БРИКС в Москву. Ранее в пресс-службе блока сообщили, что на форуме работают представители политического объединения "Победа" — депутат парламента Ирина Лозован и председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Молдавский депутат заявила, что пакт "За Европу" не имеет юридической силы
Вчера, 11:56
"Пригласив нас на форум, Россия в очередной раз показала, что ей небезразлична судьба нашей страны и что она искренне хочет помочь Молдове выбраться из глубокого кризиса. Расширение сотрудничества на международной арене, действительно, откроет для Молдовы огромные перспективы в сельском хозяйстве, производстве. Решит многие экономические проблемы", — заявил Лунгу.
По мнению оппозиционера, пора ставить жирный крест на проевропейском курсе нынешних властей в Молдавии, "республике сейчас выгоднее экономически интегрироваться в объединения под эгидой БРИКС".
В свою очередь депутат Ирина Лозован добавила, что в рамках БРИКС проходят важнейшие процессы, стремительно развивается Глобальный Юг. "И нас, представителей блока "Победа", пригласили на форум, чтобы мы нашли реальные возможности для сотрудничества", — отметила депутат.
Международный финансово-экономический форум БРИКС открылся в Москве 27 мая.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Молдавии 13 партий подписали пакт в поддержку идеи евроинтеграции
26 мая, 14:50
 
МолдавияРоссияБРИКСЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала