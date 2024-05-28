https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948987580.html

Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС, заявил оппозиционер

Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС, заявил оппозиционер - РИА Новости, 28.05.2024

Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС, заявил оппозиционер

Молдавии экономически выгоднее интегрироваться в объединения под эгидой БРИКС, чем в ЕС, написал в Telegram-канале представитель молдавского оппозиционного... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:17

2024-05-28T19:17

2024-05-28T19:28

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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Молдавии экономически выгоднее интегрироваться в объединения под эгидой БРИКС, чем в ЕС, написал в Telegram-канале представитель молдавского оппозиционного блока "Победа" Алексей Лунгу. По его мнению, Россия в очередной раз показала, что ей небезразлична судьба Молдавии, пригласив ее делегатов на международный финансово-экономический форум БРИКС в Москву. Ранее в пресс-службе блока сообщили, что на форуме работают представители политического объединения "Победа" — депутат парламента Ирина Лозован и председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Пригласив нас на форум, Россия в очередной раз показала, что ей небезразлична судьба нашей страны и что она искренне хочет помочь Молдове выбраться из глубокого кризиса. Расширение сотрудничества на международной арене, действительно, откроет для Молдовы огромные перспективы в сельском хозяйстве, производстве. Решит многие экономические проблемы", — заявил Лунгу. По мнению оппозиционера, пора ставить жирный крест на проевропейском курсе нынешних властей в Молдавии, "республике сейчас выгоднее экономически интегрироваться в объединения под эгидой БРИКС". В свою очередь депутат Ирина Лозован добавила, что в рамках БРИКС проходят важнейшие процессы, стремительно развивается Глобальный Юг. "И нас, представителей блока "Победа", пригласили на форум, чтобы мы нашли реальные возможности для сотрудничества", — отметила депутат. Международный финансово-экономический форум БРИКС открылся в Москве 27 мая.

https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948851436.html

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молдавия, россия, брикс, евросоюз, в мире