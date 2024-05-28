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Оппозиционный блок "Победа" намерен провести второй съезд в Москве
Оппозиционный блок "Победа" намерен провести второй съезд в Москве - РИА Новости, 28.05.2024
Оппозиционный блок "Победа" намерен провести второй съезд в Москве
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что это политобъединение намерено организовать второй съезд в Москве, он РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:39
2024-05-28T14:39
2024-05-28T14:53
молдавия
москва
илан шор
майя санду
кишинев
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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что это политобъединение намерено организовать второй съезд в Москве, он запланирован на 9 июня."Подтверждаю, что 9 июня в Москве пройдет съезд нашего блока "Победа"! Было бы здорово провести его в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Пока на нашей родине правит преступная группировка Санду — ПДС (президент Молдавии Майя Санду – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), Молдавия остается захваченным государством. Но я убежден, что власть этого режима будет недолгой", - написал Шор.
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молдавия, москва, илан шор, майя санду, кишинев
Молдавия, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Кишинев
Оппозиционный блок "Победа" намерен провести второй съезд в Москве
Лидер блока "Победа" Шор заявил о планах провести второй съезд в Москве 9 июня