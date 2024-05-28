https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948903016.html

Оппозиционный блок "Победа" намерен провести второй съезд в Москве

Оппозиционный блок "Победа" намерен провести второй съезд в Москве - РИА Новости, 28.05.2024

Оппозиционный блок "Победа" намерен провести второй съезд в Москве

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что это политобъединение намерено организовать второй съезд в Москве, он РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:39

2024-05-28T14:39

2024-05-28T14:53

молдавия

москва

илан шор

майя санду

кишинев

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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что это политобъединение намерено организовать второй съезд в Москве, он запланирован на 9 июня."Подтверждаю, что 9 июня в Москве пройдет съезд нашего блока "Победа"! Было бы здорово провести его в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Пока на нашей родине правит преступная группировка Санду — ПДС (президент Молдавии Майя Санду – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), Молдавия остается захваченным государством. Но я убежден, что власть этого режима будет недолгой", - написал Шор.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944992668.html

молдавия

москва

кишинев

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молдавия, москва, илан шор, майя санду, кишинев