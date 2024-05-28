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Молдавский депутат заявила, что пакт "За Европу" не имеет юридической силы - РИА Новости, 28.05.2024
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11:56 28.05.2024 (обновлено: 12:15 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948851436.html
Молдавский депутат заявила, что пакт "За Европу" не имеет юридической силы
Молдавский депутат заявила, что пакт "За Европу" не имеет юридической силы - РИА Новости, 28.05.2024
Молдавский депутат заявила, что пакт "За Европу" не имеет юридической силы
Пакт "За Европу", который заключили в Молдавии прозападные партии республики, не имеет юридической силы, такое мнение выразила депутат от правящей партии... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:56
2024-05-28T12:15
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КИШИНЕВ, 28 мая – РИА Новости. Пакт "За Европу", который заключили в Молдавии прозападные партии республики, не имеет юридической силы, такое мнение выразила депутат от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Олеся Стамате в эфире частного телеканала N4. В воскресенье 13 политических партий Молдавии подписали пакт "За Европу", взяв на себя обязательство содействовать вступлению страны в Евросоюз. С инициативой подписать пакт выступил созданный в апреле политический блок "Вместе". Авторы проекта считают, что подписание этого документа поможет предотвратить "приватизации идеи европейской интеграции одной партией". Сразу после создания блока проект пакта был вынесен на обсуждениt, подписать его пригласили все проевропейские политформирования Молдавии. "Пакт "За Европу" подписывали не лидеры партий, а их заместители или представители. Такой документ не имеет юридической силы. Мои коллеги по ПДС и другие партии приняли решение, что такого уровня представительства достаточно", - сказала Стамате. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240527/moldaviya-1948713036.html
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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Евросоюз
Молдавский депутат заявила, что пакт "За Европу" не имеет юридической силы

Депутат Стамате: пакт о желании вступить в ЕС не имеет юридической силы

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мая – РИА Новости. Пакт "За Европу", который заключили в Молдавии прозападные партии республики, не имеет юридической силы, такое мнение выразила депутат от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Олеся Стамате в эфире частного телеканала N4.
В воскресенье 13 политических партий Молдавии подписали пакт "За Европу", взяв на себя обязательство содействовать вступлению страны в Евросоюз. С инициативой подписать пакт выступил созданный в апреле политический блок "Вместе". Авторы проекта считают, что подписание этого документа поможет предотвратить "приватизации идеи европейской интеграции одной партией". Сразу после создания блока проект пакта был вынесен на обсуждениt, подписать его пригласили все проевропейские политформирования Молдавии.
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"Пакт "За Европу" подписывали не лидеры партий, а их заместители или представители. Такой документ не имеет юридической силы. Мои коллеги по ПДС и другие партии приняли решение, что такого уровня представительства достаточно", - сказала Стамате.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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