https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948829801.html

В Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине, заявил депутат

В Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине, заявил депутат - РИА Новости, 28.05.2024

В Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине, заявил депутат

Партнерство с Россией или дружеские отношения с россиянами в Молдавии фактически приравняли к измене родине, такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:26

2024-05-28T10:26

2024-05-28T10:58

в мире

молдавия

россия

москва

майя санду

евросоюз

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 28 мая – РИА Новости. Партнерство с Россией или дружеские отношения с россиянами в Молдавии фактически приравняли к измене родине, такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии РИА Новости депутат молдавского парламента, один из лидеров политблока "Победа" Денис Уланов. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) выступили с законодательной инициативой о поправках в уголовную статью о государственной измене. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества". "Партнерство с Россией или дружеские отношения с россиянами в Молдове фактически приравняли к измене родине. Это инициатива президента Майи Санду. Прямого упоминания (в поправках) России нет, но это явно сделано с оглядкой на состоявшиеся события — первый съезд политического блока "Победа" в Москве, а также присутствие его лидеров на параде на Красной площади", - сказал Уланов. Депутат выразил сожаление в связи с политическим регрессом в Молдавии, которая, по его словам, скатилась к диктатуре. "Молдавия за последние годы проделала путь назад — от демократии к авторитарному государству. Правящая партия закрыла почти полтора десятка телеканалов и несколько десятков сайтов. При этом президент Санду в интервью заявляет: критиковать ее можно. Но каждый, кто в Молдове имеет отношение к журналистике, наверняка скажет: это не так. Вопрос, который интересует сегодня очень многих — будут ли новые поправки направлены на преследование тех, кто не разделяет позицию президента и ПДС? Это может стать окончательным подавлением молдавских СМИ и навязыванием единой информационной повестки. В таких реалиях приходится жить гражданам Молдовы", - отметил парламентарий. Уланов напомнил, что за несколько лет Санду, находясь на посту президента, окончательно разорвала с Россией, налаженные экономические связи, разрушила сельскохозяйственную отрасль. "Оппозиционные деятели Молдавии пытаются их восстанавливать, предлагая альтернативу навязанному пути в ЕС. Сотрудничать с ЕАЭС, торговать, обмениваться опытом — по мнению многих экспертов и политиков это вполне может стать выходом из кризиса, в котором оказалась республика. Но, судя по последним тенденциям, такое сотрудничество официальные власти Молдовы могут считать преступным", - подчеркнул депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941717435.html

https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948264997.html

https://ria.ru/20240524/shor-1948232967.html

молдавия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз