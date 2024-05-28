https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948829801.html
В Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине, заявил депутат
В Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине, заявил депутат - РИА Новости, 28.05.2024
В Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине, заявил депутат
Партнерство с Россией или дружеские отношения с россиянами в Молдавии фактически приравняли к измене родине, такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:26
2024-05-28T10:26
2024-05-28T10:58
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КИШИНЕВ, 28 мая – РИА Новости. Партнерство с Россией или дружеские отношения с россиянами в Молдавии фактически приравняли к измене родине, такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии РИА Новости депутат молдавского парламента, один из лидеров политблока "Победа" Денис Уланов. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) выступили с законодательной инициативой о поправках в уголовную статью о государственной измене. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества". "Партнерство с Россией или дружеские отношения с россиянами в Молдове фактически приравняли к измене родине. Это инициатива президента Майи Санду. Прямого упоминания (в поправках) России нет, но это явно сделано с оглядкой на состоявшиеся события — первый съезд политического блока "Победа" в Москве, а также присутствие его лидеров на параде на Красной площади", - сказал Уланов. Депутат выразил сожаление в связи с политическим регрессом в Молдавии, которая, по его словам, скатилась к диктатуре. "Молдавия за последние годы проделала путь назад — от демократии к авторитарному государству. Правящая партия закрыла почти полтора десятка телеканалов и несколько десятков сайтов. При этом президент Санду в интервью заявляет: критиковать ее можно. Но каждый, кто в Молдове имеет отношение к журналистике, наверняка скажет: это не так. Вопрос, который интересует сегодня очень многих — будут ли новые поправки направлены на преследование тех, кто не разделяет позицию президента и ПДС? Это может стать окончательным подавлением молдавских СМИ и навязыванием единой информационной повестки. В таких реалиях приходится жить гражданам Молдовы", - отметил парламентарий. Уланов напомнил, что за несколько лет Санду, находясь на посту президента, окончательно разорвала с Россией, налаженные экономические связи, разрушила сельскохозяйственную отрасль. "Оппозиционные деятели Молдавии пытаются их восстанавливать, предлагая альтернативу навязанному пути в ЕС. Сотрудничать с ЕАЭС, торговать, обмениваться опытом — по мнению многих экспертов и политиков это вполне может стать выходом из кризиса, в котором оказалась республика. Но, судя по последним тенденциям, такое сотрудничество официальные власти Молдовы могут считать преступным", - подчеркнул депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941717435.html
https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948264997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Евросоюз, Евразийский экономический союз
В Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине, заявил депутат
Молдавский депутат Уланов: власти приравняли партнерство с Россией к измене
КИШИНЕВ, 28 мая – РИА Новости. Партнерство с Россией или дружеские отношения с россиянами в Молдавии фактически приравняли к измене родине, такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии РИА Новости депутат молдавского парламента, один из лидеров политблока "Победа" Денис Уланов.
Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) выступили с законодательной инициативой о поправках в уголовную статью о государственной измене. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества".
"Партнерство с Россией или дружеские отношения с россиянами в Молдове фактически приравняли к измене родине. Это инициатива президента Майи Санду
. Прямого упоминания (в поправках) России нет, но это явно сделано с оглядкой на состоявшиеся события — первый съезд политического блока "Победа" в Москве
, а также присутствие его лидеров на параде на Красной площади", - сказал Уланов.
Депутат выразил сожаление в связи с политическим регрессом в Молдавии, которая, по его словам, скатилась к диктатуре.
"Молдавия за последние годы проделала путь назад — от демократии к авторитарному государству. Правящая партия закрыла почти полтора десятка телеканалов и несколько десятков сайтов. При этом президент Санду в интервью заявляет: критиковать ее можно. Но каждый, кто в Молдове имеет отношение к журналистике, наверняка скажет: это не так. Вопрос, который интересует сегодня очень многих — будут ли новые поправки направлены на преследование тех, кто не разделяет позицию президента и ПДС? Это может стать окончательным подавлением молдавских СМИ и навязыванием единой информационной повестки. В таких реалиях приходится жить гражданам Молдовы", - отметил парламентарий.
Уланов напомнил, что за несколько лет Санду, находясь на посту президента, окончательно разорвала с Россией, налаженные экономические связи, разрушила сельскохозяйственную отрасль.
"Оппозиционные деятели Молдавии пытаются их восстанавливать, предлагая альтернативу навязанному пути в ЕС
. Сотрудничать с ЕАЭС
, торговать, обмениваться опытом — по мнению многих экспертов и политиков это вполне может стать выходом из кризиса, в котором оказалась республика. Но, судя по последним тенденциям, такое сотрудничество официальные власти Молдовы могут считать преступным", - подчеркнул депутат.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение
" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.