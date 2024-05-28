https://ria.ru/20240528/minoborony-1948878048.html

ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 700 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:08

2024-05-28T13:08

2024-05-28T13:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

красногоровка

украина

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 700 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял более 700 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

https://ria.ru/20240528/svo-1948878808.html

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россия, вооруженные силы украины, красногоровка, украина