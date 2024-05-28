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Экипаж Ка-52М поразил технику и живую силу ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил технику и живую силу ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
Экипаж Ка-52М поразил технику и живую силу ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52М российских ВКС успешно поразил технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:05
2024-05-28T05:05
2024-05-28T05:15
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М российских ВКС успешно поразил технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Экипаж Ка-52М поразил технику и живую силу ВСУ
Экипаж Ка-52М ВКС России успешно поразил технику и живую силу ВСУ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М российских ВКС успешно поразил технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.