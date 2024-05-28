https://ria.ru/20240528/minoborony-1948801965.html

Минобороны Украины объяснило слова Сырского об инструкторах из Франции

Минобороны Украины объяснило слова Сырского об инструкторах из Франции - РИА Новости, 28.05.2024

Минобороны Украины объяснило слова Сырского об инструкторах из Франции

Министерство обороны Украины объяснило, что начало работать над документами о приеме на работу иностранных инструкторов заранее, чтобы не тратить время на... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T01:50

2024-05-28T01:50

2024-05-28T01:51

специальная военная операция на украине

украина

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эммануэль макрон

олаф шольц

александр сырский

нато

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство обороны Украины объяснило, что начало работать над документами о приеме на работу иностранных инструкторов заранее, чтобы не тратить время на "бюрократические моменты" в будущем, и что переговоры об их приеме на работу еще продолжаются. Ранее в понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". При этом телеканал BFM Business со ссылкой на министерство обороны Франции сообщил, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все ещё прорабатывается. "Начиная с февраля 2024 года Украина выразила заинтересованность в перспективе приема на Украине иностранных инструкторов. На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948739796.html

https://ria.ru/20240518/protest-1946878664.html

https://ria.ru/20240406/voyska-1938308574.html

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украина, франция, россия, эммануэль макрон, олаф шольц, александр сырский, нато