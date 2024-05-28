https://ria.ru/20240528/minfin-1949013948.html

Минфин рассказало об инструментах для предотвращения схем ухода от налогов

Минфин рассказало об инструментах для предотвращения схем ухода от налогов - РИА Новости, 28.05.2024

Минфин рассказало об инструментах для предотвращения схем ухода от налогов

Инструменты для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями у правительства есть, заявил Минфин РФ. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:32

2024-05-28T22:32

2024-05-28T22:36

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Инструменты для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями у правительства есть, заявил Минфин РФ. Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года, говорится в материалах министерства. "Что касается собираемости налогов: у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями", - говорится в материалах. Принцип справедливости должен быть применен и к налогообложению в корпоративной сфере, указывает Минфин. "Все последние годы поддержка оказывалась, прежде всего, тем компаниям, которые не выводят полученную прибыль в офшоры, не откладывают ее в дивиденды, а направляют на инвестиции, расширение производства, на увеличение зарплат сотрудникам, либо вкладывают ее в социальную инфраструктуру тех регионов, в которых они и получают эту прибыль. Предлагаемые параметры налоговой системы являются логическим продолжением уже существующей политики", - отмечается в материалах.

https://ria.ru/20240528/minfin-1949013762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)