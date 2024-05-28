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Минфин рассказало об инструментах для предотвращения схем ухода от налогов - РИА Новости, 28.05.2024
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22:32 28.05.2024 (обновлено: 22:36 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/minfin-1949013948.html
Минфин рассказало об инструментах для предотвращения схем ухода от налогов
Минфин рассказало об инструментах для предотвращения схем ухода от налогов - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин рассказало об инструментах для предотвращения схем ухода от налогов
Инструменты для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями у правительства есть, заявил Минфин РФ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:32
2024-05-28T22:36
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Инструменты для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями у правительства есть, заявил Минфин РФ. Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года, говорится в материалах министерства. "Что касается собираемости налогов: у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями", - говорится в материалах. Принцип справедливости должен быть применен и к налогообложению в корпоративной сфере, указывает Минфин. "Все последние годы поддержка оказывалась, прежде всего, тем компаниям, которые не выводят полученную прибыль в офшоры, не откладывают ее в дивиденды, а направляют на инвестиции, расширение производства, на увеличение зарплат сотрудникам, либо вкладывают ее в социальную инфраструктуру тех регионов, в которых они и получают эту прибыль. Предлагаемые параметры налоговой системы являются логическим продолжением уже существующей политики", - отмечается в материалах.
https://ria.ru/20240528/minfin-1949013762.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассказало об инструментах для предотвращения схем ухода от налогов

Минфин: есть инструменты для предотвращения схем ухода от налогов богатыми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Инструменты для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями у правительства есть, заявил Минфин РФ.
Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года, говорится в материалах министерства.
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"Что касается собираемости налогов: у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от уплаты налогов богатыми налогоплательщиками и компаниями", - говорится в материалах.
Принцип справедливости должен быть применен и к налогообложению в корпоративной сфере, указывает Минфин. "Все последние годы поддержка оказывалась, прежде всего, тем компаниям, которые не выводят полученную прибыль в офшоры, не откладывают ее в дивиденды, а направляют на инвестиции, расширение производства, на увеличение зарплат сотрудникам, либо вкладывают ее в социальную инфраструктуру тех регионов, в которых они и получают эту прибыль. Предлагаемые параметры налоговой системы являются логическим продолжением уже существующей политики", - отмечается в материалах.
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