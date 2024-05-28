https://ria.ru/20240528/minfin-1949013284.html

Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность

Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность - РИА Новости, 28.05.2024

Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность

Даже с прогрессивной шкалой НДФЛ налоговая система РФ сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны, говорится в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:28

2024-05-28T22:28

2024-05-28T22:29

экономика

россия

китай

белоруссия

министерство финансов рф (минфин россии)

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765488898_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_7869c47ae490518eade1f50c2aaa7395.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Даже с прогрессивной шкалой НДФЛ налоговая система РФ сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны, говорится в материалах Минфина РФ. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Даже после введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность по сравнению с другими странами, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны", - сообщается в документе. Там отмечается, что "Россия после налоговых изменений практически ничем не будет отличаться как от партнеров по ЕАЭС, так и от дружественных стран". Минфин напоминает, что в зависимости от уровня дохода, в Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении – 20%, а в Азербайджане – 14% или 25%. В других дружественных странах, таких как КНР, Турция, Иран – более многоступенчатые шкалы НДФЛ, однако максимальные ставки в этих странах значительно выше предложенной для введения в России и варьируются от 30% до 45% (в Китае), при этом пороги для применения повышенных ставок намного ниже. "Если же говорить о странах запада, то уровень налоговой нагрузки по НДФЛ там намного выше - во многих странах по максимальной ставке в виде налогов удерживается почти половина зарплаты. Например, максимальная ставка налога в Великобритании составляет 46%, в Германии – 47,5%, в Австрии – 55%, а во Франции 55,4%", - сообщает министерство.

https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html

https://ria.ru/20240110/ndfl-1918963981.html

россия

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, белоруссия, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз