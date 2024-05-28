Рейтинг@Mail.ru
Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 28.05.2024 (обновлено: 22:29 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/minfin-1949013284.html
Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность
Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность
Даже с прогрессивной шкалой НДФЛ налоговая система РФ сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны, говорится в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:28
2024-05-28T22:29
экономика
россия
китай
белоруссия
министерство финансов рф (минфин россии)
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765488898_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_7869c47ae490518eade1f50c2aaa7395.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Даже с прогрессивной шкалой НДФЛ налоговая система РФ сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны, говорится в материалах Минфина РФ. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Даже после введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность по сравнению с другими странами, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны", - сообщается в документе. Там отмечается, что "Россия после налоговых изменений практически ничем не будет отличаться как от партнеров по ЕАЭС, так и от дружественных стран". Минфин напоминает, что в зависимости от уровня дохода, в Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении – 20%, а в Азербайджане – 14% или 25%. В других дружественных странах, таких как КНР, Турция, Иран – более многоступенчатые шкалы НДФЛ, однако максимальные ставки в этих странах значительно выше предложенной для введения в России и варьируются от 30% до 45% (в Китае), при этом пороги для применения повышенных ставок намного ниже. "Если же говорить о странах запада, то уровень налоговой нагрузки по НДФЛ там намного выше - во многих странах по максимальной ставке в виде налогов удерживается почти половина зарплаты. Например, максимальная ставка налога в Великобритании составляет 46%, в Германии – 47,5%, в Австрии – 55%, а во Франции 55,4%", - сообщает министерство.
https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html
https://ria.ru/20240110/ndfl-1918963981.html
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765488898_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_8a44b53d5b4e061c3d8aa462ed48987f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, белоруссия, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Китай, Белоруссия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евразийский экономический союз
Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность

Минфин: налоговая система будет конкурентоспособной с прогрессивной шкалой НДФЛ

© Depositphotos.com / minervastockОплата налогов
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Depositphotos.com / minervastock
Оплата налогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Даже с прогрессивной шкалой НДФЛ налоговая система РФ сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны, говорится в материалах Минфина РФ.
Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
8 февраля, 21:06
«
"Даже после введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность по сравнению с другими странами, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны", - сообщается в документе.
Там отмечается, что "Россия после налоговых изменений практически ничем не будет отличаться как от партнеров по ЕАЭС, так и от дружественных стран".
Минфин напоминает, что в зависимости от уровня дохода, в Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении – 20%, а в Азербайджане – 14% или 25%. В других дружественных странах, таких как КНР, Турция, Иран – более многоступенчатые шкалы НДФЛ, однако максимальные ставки в этих странах значительно выше предложенной для введения в России и варьируются от 30% до 45% (в Китае), при этом пороги для применения повышенных ставок намного ниже.
"Если же говорить о странах запада, то уровень налоговой нагрузки по НДФЛ там намного выше - во многих странах по максимальной ставке в виде налогов удерживается почти половина зарплаты. Например, максимальная ставка налога в Великобритании составляет 46%, в Германии – 47,5%, в Австрии – 55%, а во Франции 55,4%", - сообщает министерство.
Девушка сидит за рабочим столом
НДФЛ с 2024 года: больше вычеты, налог на релокантов, обязанности бизнеса
10 января, 10:00
 
ЭкономикаРоссияКитайБелоруссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Евразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала