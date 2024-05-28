Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность
Минфин: налоговая система будет конкурентоспособной с прогрессивной шкалой НДФЛ
© Depositphotos.com / minervastockОплата налогов
© Depositphotos.com / minervastock
Оплата налогов. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Даже с прогрессивной шкалой НДФЛ налоговая система РФ сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны, говорится в материалах Минфина РФ.
Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
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"Даже после введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность по сравнению с другими странами, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны", - сообщается в документе.
Там отмечается, что "Россия после налоговых изменений практически ничем не будет отличаться как от партнеров по ЕАЭС, так и от дружественных стран".
Минфин напоминает, что в зависимости от уровня дохода, в Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении – 20%, а в Азербайджане – 14% или 25%. В других дружественных странах, таких как КНР, Турция, Иран – более многоступенчатые шкалы НДФЛ, однако максимальные ставки в этих странах значительно выше предложенной для введения в России и варьируются от 30% до 45% (в Китае), при этом пороги для применения повышенных ставок намного ниже.
"Если же говорить о странах запада, то уровень налоговой нагрузки по НДФЛ там намного выше - во многих странах по максимальной ставке в виде налогов удерживается почти половина зарплаты. Например, максимальная ставка налога в Великобритании составляет 46%, в Германии – 47,5%, в Австрии – 55%, а во Франции 55,4%", - сообщает министерство.