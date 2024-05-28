https://ria.ru/20240528/minfin-1949012935.html
Минфин: доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку
Минфин: доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин: доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку
Доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний, считает министерство финансов... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:26
2024-05-28T22:26
2024-05-28T22:26
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний, считает министерство финансов России. Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года, говорится в материалах министерства. "Природные богатства - общественное достояние, доходы от которых должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний", - сказано в материалах ведомства. Распределение уровня налоговой нагрузки в различных отраслях экономики - вопрос, который должен решаться справедливым налогообложением, считает Минфин. "На высокодоходные отрасли должны распространятся сопоставимые налоговые условия, особенно когда речь идет о природной ренте", - указано в материалах министерства.
https://ria.ru/20240528/minfin-1949011929.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин: доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку
Минфин: доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Доходы от природных богатств должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний, считает министерство финансов России.
Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года, говорится в материалах министерства.
«
"Природные богатства - общественное достояние, доходы от которых должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний", - сказано в материалах ведомства.
Распределение уровня налоговой нагрузки в различных отраслях экономики - вопрос, который должен решаться справедливым налогообложением, считает Минфин. "На высокодоходные отрасли должны распространятся сопоставимые налоговые условия, особенно когда речь идет о природной ренте", - указано в материалах министерства.