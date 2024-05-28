https://ria.ru/20240528/minfin-1949010284.html
Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса
Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса
Бизнес сможет избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии, добровольно отказавшись от схем дробления, говорится в материалах... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:08
2024-05-28T22:08
2024-05-28T22:08
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бизнес сможет избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии, добровольно отказавшись от схем дробления, говорится в материалах Минфина РФ. "В контексте выстраивания справедливой налоговой системы очень важна амнистия для малого и среднего бизнеса, о которой говорил президент в послании", – говорится в документе. Такая амнистия будет предложена для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую". В частности, Минфин предлагает законодательно закрепить понятие дробления бизнеса. "Если предприниматель добровольно откажется от применения дробления с 2025 года и налоговые органы не установят таких фактов, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы в связи с применением схем дробления не будут взыскиваться, соответствующая задолженность будет списана", – говорится в материалах. Авторы инициативы отмечают, что налоговая нагрузка для малого бизнеса на "упрощенке" ниже, чем для лиц, применяющих общий режим налогообложения, поэтому на практике это приводило к дроблению бизнеса и созданию неравной конкуренции. Таким образом, уточняет Минфин, предпринимателям, допускавшим подобные схемы, будет дана возможность перестроиться до 2025 года.
https://ria.ru/20240426/samozanyatost-1942486238.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса
Минфин РФ предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бизнес сможет избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии, добровольно отказавшись от схем дробления, говорится в материалах Минфина РФ.
«
"В контексте выстраивания справедливой налоговой системы очень важна амнистия для малого и среднего бизнеса, о которой говорил президент в послании", – говорится в документе. Такая амнистия будет предложена для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую".
В частности, Минфин предлагает законодательно закрепить понятие дробления бизнеса.
«
"Если предприниматель добровольно откажется от применения дробления с 2025 года и налоговые органы не установят таких фактов, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы в связи с применением схем дробления не будут взыскиваться, соответствующая задолженность будет списана", – говорится в материалах.
Авторы инициативы отмечают, что налоговая нагрузка для малого бизнеса на "упрощенке" ниже, чем для лиц, применяющих общий режим налогообложения, поэтому на практике это приводило к дроблению бизнеса и созданию неравной конкуренции.
Таким образом, уточняет Минфин, предпринимателям, допускавшим подобные схемы, будет дана возможность перестроиться до 2025 года.