https://ria.ru/20240528/minfin-1949010284.html

Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса

Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса - РИА Новости, 28.05.2024

Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса

Бизнес сможет избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии, добровольно отказавшись от схем дробления, говорится в материалах... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:08

2024-05-28T22:08

2024-05-28T22:08

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бизнес сможет избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии, добровольно отказавшись от схем дробления, говорится в материалах Минфина РФ. "В контексте выстраивания справедливой налоговой системы очень важна амнистия для малого и среднего бизнеса, о которой говорил президент в послании", – говорится в документе. Такая амнистия будет предложена для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую". В частности, Минфин предлагает законодательно закрепить понятие дробления бизнеса. "Если предприниматель добровольно откажется от применения дробления с 2025 года и налоговые органы не установят таких фактов, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы в связи с применением схем дробления не будут взыскиваться, соответствующая задолженность будет списана", – говорится в материалах. Авторы инициативы отмечают, что налоговая нагрузка для малого бизнеса на "упрощенке" ниже, чем для лиц, применяющих общий режим налогообложения, поэтому на практике это приводило к дроблению бизнеса и созданию неравной конкуренции. Таким образом, уточняет Минфин, предпринимателям, допускавшим подобные схемы, будет дана возможность перестроиться до 2025 года.

https://ria.ru/20240426/samozanyatost-1942486238.html

https://ria.ru/20240528/popravki-1949009321.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)