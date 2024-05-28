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Минфин назвал условие отказа от курсовых пошлин - РИА Новости, 28.05.2024
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22:07 28.05.2024 (обновлено: 22:18 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/minfin-1949010116.html
Минфин назвал условие отказа от курсовых пошлин
Минфин назвал условие отказа от курсовых пошлин - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин назвал условие отказа от курсовых пошлин
Повышение налога на прибыль до 25% позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования курсовых экспортных пошлин, сообщается в материалах Минфина РФ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:07
2024-05-28T22:18
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Повышение налога на прибыль до 25% позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования курсовых экспортных пошлин, сообщается в материалах Минфина РФ. Ранее Минфин сообщил о принятом решении повысить ставку налога на прибыль с 20% до 25%. "Повышение налога на прибыль позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат. Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам", - отмечается в материалах. Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота (выведено из-под пошлин после повышения НДПИ). При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин назвал условие отказа от курсовых пошлин

Минфин: повышение налога на прибыль позволит отказаться от курсовых пошлин

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Повышение налога на прибыль до 25% позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования курсовых экспортных пошлин, сообщается в материалах Минфина РФ.
Ранее Минфин сообщил о принятом решении повысить ставку налога на прибыль с 20% до 25%.
"Повышение налога на прибыль позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат. Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам", - отмечается в материалах.
Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота (выведено из-под пошлин после повышения НДПИ). При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
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