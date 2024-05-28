https://ria.ru/20240528/minfin-1949010116.html

Минфин назвал условие отказа от курсовых пошлин

Минфин назвал условие отказа от курсовых пошлин - РИА Новости, 28.05.2024

Минфин назвал условие отказа от курсовых пошлин

Повышение налога на прибыль до 25% позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования курсовых экспортных пошлин, сообщается в материалах Минфина РФ. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:07

2024-05-28T22:07

2024-05-28T22:18

экономика

цены на нефть

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Повышение налога на прибыль до 25% позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования курсовых экспортных пошлин, сообщается в материалах Минфина РФ. Ранее Минфин сообщил о принятом решении повысить ставку налога на прибыль с 20% до 25%. "Повышение налога на прибыль позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат. Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам", - отмечается в материалах. Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота (выведено из-под пошлин после повышения НДПИ). При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

https://ria.ru/20231206/sverkhpribyl-1914202658.html

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии)