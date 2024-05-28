https://ria.ru/20240528/migranty-1948986781.html

Опрос: большинство финнов выступили против мигрантов и за поддержку Украины

Опрос: большинство финнов выступили против мигрантов и за поддержку Украины - РИА Новости, 28.05.2024

Опрос: большинство финнов выступили против мигрантов и за поддержку Украины

Более половины финнов выступают за то, чтобы не впускать в Финляндию мигрантов даже в том случае, если их жизни угрожает опасность, сообщает общественный... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:12

2024-05-28T19:12

2024-05-28T19:12

в мире

россия

финляндия

европа

дмитрий песков

мария захарова

евросоюз

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49923/90/499239001_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_3f7349f9be193adf5d3438f85f09582e.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более половины финнов выступают за то, чтобы не впускать в Финляндию мигрантов даже в том случае, если их жизни угрожает опасность, сообщает общественный вещатель Yle в телеграм-канале со ссылкой на результаты исследования Natopoll. "Из числа избирателей 52% считают, что стремящимся в Европу мигрантам можно отказать во въезде на границе, даже если это поставит под угрозу их жизнь", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди сторонников партии "Истинные финны" такого мнения придерживаются 89% избирателей. По данным Yle, исследование также показало, что более половины финнов - 52% - согласны с тем, что страны ЕС должны отправить войска в поддержку Киева, если он будет проигрывать в конфликте с РФ. При этом среди опрошенных кандидатов в Европарламент этого мнения придерживаются 45%. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231119/reshenie-1910417357.html

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922304408.html

россия

финляндия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, финляндия, европа, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз, европарламент