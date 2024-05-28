Опрос: большинство финнов выступили против мигрантов и за поддержку Украины
Yle: более половины финнов выступили за то, чтобы не впускать мигрантов в страну
КПП на границе с Финляндией. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более половины финнов выступают за то, чтобы не впускать в Финляндию мигрантов даже в том случае, если их жизни угрожает опасность, сообщает общественный вещатель Yle в телеграм-канале со ссылкой на результаты исследования Natopoll.
"Из числа избирателей 52% считают, что стремящимся в Европу мигрантам можно отказать во въезде на границе, даже если это поставит под угрозу их жизнь", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди сторонников партии "Истинные финны" такого мнения придерживаются 89% избирателей.
По данным Yle, исследование также показало, что более половины финнов - 52% - согласны с тем, что страны ЕС должны отправить войска в поддержку Киева, если он будет проигрывать в конфликте с РФ. При этом среди опрошенных кандидатов в Европарламент этого мнения придерживаются 45%.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.