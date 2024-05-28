https://ria.ru/20240528/mifi-1948985969.html
В столичном МИФИ ввели меры для профилактики кори
В столичном МИФИ ввели меры для профилактики кори - РИА Новости, 28.05.2024
В столичном МИФИ ввели меры для профилактики кори
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ввел меры для профилактики кори в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, сообщили в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:06
2024-05-28T19:06
2024-05-28T19:06
общество
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ввел меры для профилактики кори в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, сообщили в пресс-служба вуза. "В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой по кори и в соответствии с требованиями СанПиН… администрация НИЯУ МИФИ, заботясь о сохранении здоровья студентов и сотрудников университета, вводит следующие меры для профилактики заболеваемости: учащиеся, проживающие в общежитиях… не допускаются к очному обучению и на территорию НИЯУ МИФИ, а также к участию в мероприятиях и прохождению практики", - говорится в сообщении. Также уточняется, что во всех общежитиях запрещается допуск не проживающих там людей и проведение массовых мероприятий. Студентов, которые не предоставят до 31 мая информацию о наличии прививок против кори или подтверждение перенесенного заболевания, не будут допускать на территорию вуза. Уточняется, что ограничения будут действовать "21 день со дня выявления последнего заболевшего", но "указанные сроки могут быть скорректированы". В вузе отметили, что для учащихся, которые не смогут посещать университет, будет организован дистанционный учебный процесс.
https://ria.ru/20240515/yaponiya-1946044474.html
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общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Общество, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
В столичном МИФИ ввели меры для профилактики кори
НИЯУ МИФИ ввел меры для профилактики кори из-за эпидемиологической обстановки
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ввел меры для профилактики кори в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, сообщили в пресс-служба вуза.
"В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой по кори и в соответствии с требованиями СанПиН… администрация НИЯУ МИФИ, заботясь о сохранении здоровья студентов и сотрудников университета, вводит следующие меры для профилактики заболеваемости: учащиеся, проживающие в общежитиях… не допускаются к очному обучению и на территорию НИЯУ МИФИ, а также к участию в мероприятиях и прохождению практики", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что во всех общежитиях запрещается допуск не проживающих там людей и проведение массовых мероприятий. Студентов, которые не предоставят до 31 мая информацию о наличии прививок против кори или подтверждение перенесенного заболевания, не будут допускать на территорию вуза. Уточняется, что ограничения будут действовать "21 день со дня выявления последнего заболевшего", но "указанные сроки могут быть скорректированы".
В вузе отметили, что для учащихся, которые не смогут посещать университет, будет организован дистанционный учебный процесс.