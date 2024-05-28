https://ria.ru/20240528/mi-8-1948958826.html

В Мурманской области аварийно сел Ми-8

В Мурманской области аварийно сел Ми-8 - РИА Новости, 28.05.2024

В Мурманской области аварийно сел Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности, на борту было семь человек, никто не пострадал, сообщается в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:24

2024-05-28T17:24

2024-05-28T17:29

происшествия

мурманская область

ми-8 амтш

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности, на борту было семь человек, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.Уточняется, что 28 мая вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения."По предварительным данным, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Причина - техническая неисправность двигателей. На борту воздушного судна находятся семь человек (3 члена экипажа и 4 пассажира), для их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров.Как отмечается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, по данному факту проводится проверка, в результате инцидента ущерб также не причинен."Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240519/samolet-1947051802.html

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мурманская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мурманская область, ми-8 амтш