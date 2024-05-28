Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области аварийно сел Ми-8 - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 28.05.2024 (обновлено: 17:29 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/mi-8-1948958826.html
В Мурманской области аварийно сел Ми-8
В Мурманской области аварийно сел Ми-8 - РИА Новости, 28.05.2024
В Мурманской области аварийно сел Ми-8
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности, на борту было семь человек, никто не пострадал, сообщается в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:24
2024-05-28T17:29
происшествия
мурманская область
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894700594_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d6a41894b6099757e1c59c1709a0988b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности, на борту было семь человек, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.Уточняется, что 28 мая вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения."По предварительным данным, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Причина - техническая неисправность двигателей. На борту воздушного судна находятся семь человек (3 члена экипажа и 4 пассажира), для их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров.Как отмечается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, по данному факту проводится проверка, в результате инцидента ущерб также не причинен."Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240519/samolet-1947051802.html
https://ria.ru/20240525/pashinyan-1948306732.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894700594_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_24d80a7a3e6416286f9b7c243b1e50ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, ми-8 амтш
Происшествия, Мурманская область, Ми-8 АМТШ
В Мурманской области аварийно сел Ми-8

В Мурманской области Ми-8 совершил аварийную посадку из-за неисправности

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности, на борту было семь человек, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Уточняется, что 28 мая вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения.
Одноместный самодельный самолет, упавший в Суздальском районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Во Владимирской области разбился самодельный самолет
19 мая, 19:55
"По предварительным данным, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Причина - техническая неисправность двигателей. На борту воздушного судна находятся семь человек (3 члена экипажа и 4 пассажира), для их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров.
Как отмечается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, по данному факту проводится проверка, в результате инцидента ущерб также не причинен.
"Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сказано в сообщении.
Пашинян во время экстренной посадки
Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна
25 мая, 12:25
 
ПроисшествияМурманская областьМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала