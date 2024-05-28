https://ria.ru/20240528/mchs-1948816476.html

В Курганской области число подтопленных домов снизилось до 68

В Курганской области число подтопленных домов снизилось до 68 - РИА Новости, 28.05.2024

В Курганской области число подтопленных домов снизилось до 68

В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 68, дачных домов - до 746, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:40

2024-05-28T08:40

2024-05-28T08:40

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наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 68, дачных домов - до 746, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 27 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 82 жилых и 812 дачных домов, 4 низководных моста и 3 участка автомобильных дорог. "По состоянию на 28 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 68 жилых и 746 дачных домов, 4 низководных моста и 3 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 14 жилых домов, 66 дачных домов, 80 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948468744.html

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происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024