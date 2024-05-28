https://ria.ru/20240528/martirosyan-1948831811.html

Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова

Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова - РИА Новости, 28.05.2024

Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова

В Басманном суде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба на арест по обвинению в даче взятки Левы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:37

2024-05-28T10:37

2024-05-28T10:37

происшествия

россия

москва

краснодар

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Басманном суде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба на арест по обвинению в даче взятки Левы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление суда от 14 мая об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мартиросяна Левы Альбертовича", - сказала собеседница агентства. Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО, обжаловать арест ему не удалось. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек - Мартиросян.

https://ria.ru/20240523/sud-1947888655.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, краснодар, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)