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Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова - РИА Новости, 28.05.2024
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10:37 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/martirosyan-1948831811.html
Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова
Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова - РИА Новости, 28.05.2024
Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова
В Басманном суде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба на арест по обвинению в даче взятки Левы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:37
2024-05-28T10:37
происшествия
россия
москва
краснодар
юрий кузнецов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Басманном суде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба на арест по обвинению в даче взятки Левы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление суда от 14 мая об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мартиросяна Левы Альбертовича", - сказала собеседница агентства. Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО, обжаловать арест ему не удалось. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек - Мартиросян.
https://ria.ru/20240523/sud-1947888655.html
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происшествия, россия, москва, краснодар, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Краснодар, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ)
Бизнесмен Мартиросян обжаловал арест по делу Кузнецова

Фигурант дела Кузнецова Мартиросян подал апелляционную жалобу на арест

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Басманном суде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба на арест по обвинению в даче взятки Левы Мартиросяна - фигуранта дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление суда от 14 мая об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мартиросяна Левы Альбертовича", - сказала собеседница агентства.
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал отправлен в СИЗО, обжаловать арест ему не удалось. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек - Мартиросян.
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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