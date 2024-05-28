https://ria.ru/20240528/maloimuschie-1949016922.html

Семьи с детьми смогут получить налоговый "кэшбэк"

Семьи с детьми смогут получить налоговый "кэшбэк" - РИА Новости, 28.05.2024

Семьи с детьми смогут получить налоговый "кэшбэк"

Семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбэк", и фактическая ставка НДФЛ для них... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:48

2024-05-28T22:48

2024-05-28T22:48

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбэк", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России, говорится в материалах Минфина РФ. "В рамках справедливого налогообложения снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми будет реализовано за счет частичного возврата уплаченного НДФЛ и за счет стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка", – говорится в документе. "Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13% (т.е. ставка НДФЛ для них фактически составит 6%)", – поясняет Минфин. Данную поддержку Минфин сравнивает с "кэшбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. "При этом оформить налоговую выплату можно будет быстро с помощью эффективно работающих в России механизмов оказания социальной поддержки", – подчеркивается в документах. По расчетам авторов, ее сможет получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране. В условиях 2025 года, по предварительным расчетам Минфина, речь идет о семьях с доходом в пределах 319,194 тысячи рублей в год на человека. То есть, семьи из четырех человек, где двое детей, для получения выплаты должны иметь общий доход не более 1,3 миллиона рублей в год. Таким образом, налоговый "кэшбэк" может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тысячи рублей на каждого, если оба работают, и не более 106 тысяч рублей - если работает только один. "Важно, что в связи с данными выплатами, нагрузка на региональные бюджеты не увеличится. Указанное пособие семьям с невысокими доходами с двумя и более детьми будет предоставляться исключительно из средств федерального бюджета", - подчеркивает министерство.

https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика