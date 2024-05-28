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Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент - РИА Новости, 28.05.2024
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12:46 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948869279.html
Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент
Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент - РИА Новости, 28.05.2024
Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СМИ республики следует покупать только такой зарубежный контент, который будет соответствовать менталитету... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:46
2024-05-28T12:46
в мире
белоруссия
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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СМИ республики следует покупать только такой зарубежный контент, который будет соответствовать менталитету и традициям белорусов. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь на своем сайте."Я не призываю отказаться от зарубежного контента, но все, что мы покупаем, должно соответствовать нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету", - сказал Лукашенко, выступая на Форуме медийного сообщества Белоруссии в Могилеве. По словам президента, как минимум в республике не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными, пошлыми сюжетами. "Говорил уже об этом. Нужен идеологический фильтр, ибо потеряем молодежь, своих детей", - подчеркнул Лукашенко.
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в мире, белоруссия, могилев, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Могилев, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент

Лукашенко: СМИ Белоруссии должны покупать только зарубежный контент

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СМИ республики следует покупать только такой зарубежный контент, который будет соответствовать менталитету и традициям белорусов. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь на своем сайте.
"Я не призываю отказаться от зарубежного контента, но все, что мы покупаем, должно соответствовать нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету", - сказал Лукашенко, выступая на Форуме медийного сообщества Белоруссии в Могилеве.
По словам президента, как минимум в республике не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными, пошлыми сюжетами. "Говорил уже об этом. Нужен идеологический фильтр, ибо потеряем молодежь, своих детей", - подчеркнул Лукашенко.
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