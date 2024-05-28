https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948869279.html
Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент
Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент - РИА Новости, 28.05.2024
Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СМИ республики следует покупать только такой зарубежный контент, который будет соответствовать менталитету... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:46
2024-05-28T12:46
2024-05-28T12:46
в мире
белоруссия
могилев
александр лукашенко
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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СМИ республики следует покупать только такой зарубежный контент, который будет соответствовать менталитету и традициям белорусов. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь на своем сайте."Я не призываю отказаться от зарубежного контента, но все, что мы покупаем, должно соответствовать нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету", - сказал Лукашенко, выступая на Форуме медийного сообщества Белоруссии в Могилеве. По словам президента, как минимум в республике не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными, пошлыми сюжетами. "Говорил уже об этом. Нужен идеологический фильтр, ибо потеряем молодежь, своих детей", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, могилев, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Могилев, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент
Лукашенко: СМИ Белоруссии должны покупать только зарубежный контент
МИНСК, 28 мая – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СМИ республики следует покупать только такой зарубежный контент, который будет соответствовать менталитету и традициям белорусов. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь
на своем сайте.
"Я не призываю отказаться от зарубежного контента, но все, что мы покупаем, должно соответствовать нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету", - сказал Лукашенко, выступая на Форуме медийного сообщества Белоруссии в Могилеве.
По словам президента, как минимум в республике не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными, пошлыми сюжетами. "Говорил уже об этом. Нужен идеологический фильтр, ибо потеряем молодежь, своих детей", - подчеркнул Лукашенко.