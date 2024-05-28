https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948869279.html

Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент

Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент - РИА Новости, 28.05.2024

Лукашенко призвал СМИ Белоруссии покупать зарубежный контент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СМИ республики следует покупать только такой зарубежный контент, который будет соответствовать менталитету... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:46

2024-05-28T12:46

2024-05-28T12:46

в мире

белоруссия

могилев

александр лукашенко

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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СМИ республики следует покупать только такой зарубежный контент, который будет соответствовать менталитету и традициям белорусов. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь на своем сайте."Я не призываю отказаться от зарубежного контента, но все, что мы покупаем, должно соответствовать нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету", - сказал Лукашенко, выступая на Форуме медийного сообщества Белоруссии в Могилеве. По словам президента, как минимум в республике не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными, пошлыми сюжетами. "Говорил уже об этом. Нужен идеологический фильтр, ибо потеряем молодежь, своих детей", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, могилев, александр лукашенко