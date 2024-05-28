https://ria.ru/20240528/lavrov-1949007593.html

Лавров заявил, что восхищается участниками спецоперации

Лавров заявил, что восхищается участниками спецоперации - РИА Новости, 28.05.2024

Лавров заявил, что восхищается участниками спецоперации

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед ветеранами СВО, участвующими в программе "Время героев", заявил, что восхищается ими, и вся страна встала на их... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:51

2024-05-28T21:51

2024-05-28T21:51

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

программа "время героев"

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед ветеранами СВО, участвующими в программе "Время героев", заявил, что восхищается ими, и вся страна встала на их поддержку. "Мы восхищаемся вами - всеми теми, кто на передовой. Мы видим, как вся страна встала на Вашу поддержку... Жизнь так распорядилась, что теперь вы - герои. Теперь вы - пример для подражания. Молодежи надо на вас равняться", - заявил Лавров, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ. По его словам, "масштаб единения нашего народа беспрецедентен". "Это единение против несправедливости. Президент и правительство предпринимают действия, чтобы больше никогда в критически важных сферах нашей жизни, будь то безопасность, продовольствие, энергетика, военное снаряжение, не зависеть ни от "одного гвоздя" со стороны Запада. Чтобы мы могли сами все это производить", - добавил Лавров. Он напомнил, что специальная военная операция "началась в условиях, которые появились не за одну ночь - мы долгие годы предупреждали Запад о недопустимости их создания". "Сейчас нам не оставили другого выбора, о чем подробно говорил президент России. Запад хотел превратить Россию в державу средней руки. Они эту мысль не оставили. Они воюют против нас, потому что увидели, что мы становимся самостоятельными. Они действительно хотят, чтобы мы знали свое место. Но свое место мы знаем, и в этом проблема Запада. Место по праву принадлежащее Российской Федерации - это место одной из ведущих, великих держав современности. Оно таковым и останется", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html

https://ria.ru/20240229/svo-1930247334.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, программа "время героев"