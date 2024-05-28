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Лавров заявил, что восхищается участниками спецоперации - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/lavrov-1949007593.html
Лавров заявил, что восхищается участниками спецоперации
Лавров заявил, что восхищается участниками спецоперации - РИА Новости, 28.05.2024
Лавров заявил, что восхищается участниками спецоперации
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед ветеранами СВО, участвующими в программе "Время героев", заявил, что восхищается ими, и вся страна встала на их... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:51
2024-05-28T21:51
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
программа "время героев"
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед ветеранами СВО, участвующими в программе "Время героев", заявил, что восхищается ими, и вся страна встала на их поддержку. "Мы восхищаемся вами - всеми теми, кто на передовой. Мы видим, как вся страна встала на Вашу поддержку... Жизнь так распорядилась, что теперь вы - герои. Теперь вы - пример для подражания. Молодежи надо на вас равняться", - заявил Лавров, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ. По его словам, "масштаб единения нашего народа беспрецедентен". "Это единение против несправедливости. Президент и правительство предпринимают действия, чтобы больше никогда в критически важных сферах нашей жизни, будь то безопасность, продовольствие, энергетика, военное снаряжение, не зависеть ни от "одного гвоздя" со стороны Запада. Чтобы мы могли сами все это производить", - добавил Лавров. Он напомнил, что специальная военная операция "началась в условиях, которые появились не за одну ночь - мы долгие годы предупреждали Запад о недопустимости их создания". "Сейчас нам не оставили другого выбора, о чем подробно говорил президент России. Запад хотел превратить Россию в державу средней руки. Они эту мысль не оставили. Они воюют против нас, потому что увидели, что мы становимся самостоятельными. Они действительно хотят, чтобы мы знали свое место. Но свое место мы знаем, и в этом проблема Запада. Место по праву принадлежащее Российской Федерации - это место одной из ведущих, великих держав современности. Оно таковым и останется", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html
https://ria.ru/20240229/svo-1930247334.html
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россия, сергей лавров, программа "время героев"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Программа "Время героев"
Лавров заявил, что восхищается участниками спецоперации

Лавров выступил перед ветеранами СВО, участвующими в программе "Время героев"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед ветеранами СВО, участвующими в программе "Время героев", заявил, что восхищается ими, и вся страна встала на их поддержку.
"Мы восхищаемся вами - всеми теми, кто на передовой. Мы видим, как вся страна встала на Вашу поддержку... Жизнь так распорядилась, что теперь вы - герои. Теперь вы - пример для подражания. Молодежи надо на вас равняться", - заявил Лавров, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Кремле рассказали, кто может стать участником программы "Время героев"
1 марта, 12:56
По его словам, "масштаб единения нашего народа беспрецедентен".
"Это единение против несправедливости. Президент и правительство предпринимают действия, чтобы больше никогда в критически важных сферах нашей жизни, будь то безопасность, продовольствие, энергетика, военное снаряжение, не зависеть ни от "одного гвоздя" со стороны Запада. Чтобы мы могли сами все это производить", - добавил Лавров.
Он напомнил, что специальная военная операция "началась в условиях, которые появились не за одну ночь - мы долгие годы предупреждали Запад о недопустимости их создания".
"Сейчас нам не оставили другого выбора, о чем подробно говорил президент России. Запад хотел превратить Россию в державу средней руки. Они эту мысль не оставили. Они воюют против нас, потому что увидели, что мы становимся самостоятельными. Они действительно хотят, чтобы мы знали свое место. Но свое место мы знаем, и в этом проблема Запада. Место по праву принадлежащее Российской Федерации - это место одной из ведущих, великих держав современности. Оно таковым и останется", - резюмировал он.
Путин о запуске кадровой программы для участников СВО Время героев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Для ветеранов и участников СВО запустят кадровую программу "Время героев"
29 февраля, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровПрограмма "Время героев"
 
 
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