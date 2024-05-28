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Курс доллара на Московской бирже снизился до 88,58 рубля
Курс доллара на Московской бирже снизился до 88,58 рубля - РИА Новости, 28.05.2024
Курс доллара на Московской бирже снизился до 88,58 рубля
Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, но снизился к юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 88,58 рубля, 12,19 рубля и 96,44... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:16
2024-05-28T19:16
2024-05-28T19:42
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, но снизился к юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 88,58 рубля, 12,19 рубля и 96,44 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек, до 88,58 рубля, юаня – повысился на 1 копейку, до 12,19 рубля, евро – на 16 копеек, до 96,44 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара на Московской бирже снизился до 88,58 рубля
Курс доллара на Мосбирже упал до 88,58 рубля, евро и юаня — поднялся
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, но снизился к юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 88,58 рубля, 12,19 рубля и 96,44 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек, до 88,58 рубля, юаня – повысился на 1 копейку, до 12,19 рубля, евро – на 16 копеек, до 96,44 рубля.