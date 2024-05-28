https://ria.ru/20240528/kurs-valyut-1948987240.html

Курс доллара на Московской бирже снизился до 88,58 рубля

Курс доллара на Московской бирже снизился до 88,58 рубля - РИА Новости, 28.05.2024

Курс доллара на Московской бирже снизился до 88,58 рубля

Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, но снизился к юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 88,58 рубля, 12,19 рубля и 96,44... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:16

2024-05-28T19:16

2024-05-28T19:42

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, но снизился к юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 88,58 рубля, 12,19 рубля и 96,44 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек, до 88,58 рубля, юаня – повысился на 1 копейку, до 12,19 рубля, евро – на 16 копеек, до 96,44 рубля.

https://ria.ru/20240524/evro-1948071633.html

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экономика, московская биржа