https://ria.ru/20240528/kuba-1948957624.html

США смягчили ограничительную политику против Кубы

США смягчили ограничительную политику против Кубы - РИА Новости, 28.05.2024

США смягчили ограничительную политику против Кубы

США внесли изменения в ограничительную политику против Кубы, в том числе расширив доступ к ряду финансовых операций и разрешив отдельные денежные переводы,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:19

2024-05-28T17:19

2024-05-28T17:19

сша

куба

экономика

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США внесли изменения в ограничительную политику против Кубы, в том числе расширив доступ к ряду финансовых операций и разрешив отдельные денежные переводы, говорится в заявлении американского минфина. "Нормативные изменения обновляют и уточняют разрешения на поддержку интернет-услуг в целях содействия свободе интернета на Кубе, поддержки независимых кубинских предпринимателей из частного сектора и расширения доступа к определенным финансовым услугам для кубинского народа", - сообщили в ведомстве. Как уточняется, США разрешают "частным независимым предпринимателям" из числа граждан Кубы открывать, вести и удаленно использовать банковские счета в США, в том числе через платформы онлайн-платежей, независимо от того, находится ли владелец счета в США, на Кубе или в другой стране. Кроме того, минфин авторизует денежные переводы с представителями кубинского частного сектора, которые происходят за пределами США, и при которых отправитель с получателем не находятся под американской юрисдикцией. Ранее такие транзакции были разрешены до сентября 2019 года, но потом запрещены.

https://ria.ru/20240516/platezhi-1946319752.html

https://ria.ru/20231205/mir-1913965240.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, куба, экономика