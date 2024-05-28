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США смягчили ограничительную политику против Кубы - РИА Новости, 28.05.2024
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17:19 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/kuba-1948957624.html
США смягчили ограничительную политику против Кубы
США смягчили ограничительную политику против Кубы - РИА Новости, 28.05.2024
США смягчили ограничительную политику против Кубы
США внесли изменения в ограничительную политику против Кубы, в том числе расширив доступ к ряду финансовых операций и разрешив отдельные денежные переводы,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:19
2024-05-28T17:19
сша
куба
экономика
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США внесли изменения в ограничительную политику против Кубы, в том числе расширив доступ к ряду финансовых операций и разрешив отдельные денежные переводы, говорится в заявлении американского минфина. "Нормативные изменения обновляют и уточняют разрешения на поддержку интернет-услуг в целях содействия свободе интернета на Кубе, поддержки независимых кубинских предпринимателей из частного сектора и расширения доступа к определенным финансовым услугам для кубинского народа", - сообщили в ведомстве. Как уточняется, США разрешают "частным независимым предпринимателям" из числа граждан Кубы открывать, вести и удаленно использовать банковские счета в США, в том числе через платформы онлайн-платежей, независимо от того, находится ли владелец счета в США, на Кубе или в другой стране. Кроме того, минфин авторизует денежные переводы с представителями кубинского частного сектора, которые происходят за пределами США, и при которых отправитель с получателем не находятся под американской юрисдикцией. Ранее такие транзакции были разрешены до сентября 2019 года, но потом запрещены.
https://ria.ru/20240516/platezhi-1946319752.html
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сша, куба, экономика
США, Куба, Экономика
США смягчили ограничительную политику против Кубы

США смягчили ограничительную политику против Кубы, разрешив отдельные переводы

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновСантьяго
Сантьяго - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Сантьяго. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США внесли изменения в ограничительную политику против Кубы, в том числе расширив доступ к ряду финансовых операций и разрешив отдельные денежные переводы, говорится в заявлении американского минфина.
"Нормативные изменения обновляют и уточняют разрешения на поддержку интернет-услуг в целях содействия свободе интернета на Кубе, поддержки независимых кубинских предпринимателей из частного сектора и расширения доступа к определенным финансовым услугам для кубинского народа", - сообщили в ведомстве.
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Как уточняется, США разрешают "частным независимым предпринимателям" из числа граждан Кубы открывать, вести и удаленно использовать банковские счета в США, в том числе через платформы онлайн-платежей, независимо от того, находится ли владелец счета в США, на Кубе или в другой стране.
Кроме того, минфин авторизует денежные переводы с представителями кубинского частного сектора, которые происходят за пределами США, и при которых отправитель с получателем не находятся под американской юрисдикцией. Ранее такие транзакции были разрешены до сентября 2019 года, но потом запрещены.
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