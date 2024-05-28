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Руководство автобазы правительства Магаданской области начали проверку - РИА Новости, 28.05.2024
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13:25 28.05.2024 (обновлено: 13:27 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/kriminal-1948883010.html
Руководство автобазы правительства Магаданской области начали проверку
Руководство автобазы правительства Магаданской области начали проверку - РИА Новости, 28.05.2024
Руководство автобазы правительства Магаданской области начали проверку
Руководство автобазы правительства Магаданской области начало внутреннюю проверку после того, как на ее территорию проник злоумышленник и разбил несколько... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:25
2024-05-28T13:27
происшествия
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 28 мая - РИА Новости. Руководство автобазы правительства Магаданской области начало внутреннюю проверку после того, как на ее территорию проник злоумышленник и разбил несколько автомобилей премиум-класса, сообщил минтранс региона. Ранее в социальных сетях Магадана появились фотографии разбитых автомобилей Toyota Land Cruiser в гараже правительства региона. В полиции Магаданской области сообщили журналистам, что задержали ранее судимого жителя города, причастного к произошедшему. Возбуждено уголовное дело. "Руководство автобазы правительства Магаданской области проводит внутреннюю проверку по факту проникновения злоумышленника в помещения автобазы, который повредил несколько автомобилей и скрылся. В результате будет установлена степень виновности сотрудников, которые не обеспечили должный контроль за деятельностью охранного предприятия. Все транспортные средства застрахованы. Ущерб будет возмещен в соответствии с договором охранного агентства, предоставляющего услуги автобазе", - говорится в сообщении. Дополняется, что власти региона приняли меры по защите государственного имущества и по усилению охраны на предприятии.
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948059799.html
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происшествия, магаданская область, магадан
Происшествия, Магаданская область, Магадан
Руководство автобазы правительства Магаданской области начали проверку

Власти Магаданской области начали проверку после инцидента с разбитыми машинами

© Фото из соцсетейРазбитые автомобили на территории автобазы правительства Магаданской области
Разбитые автомобили на территории автобазы правительства Магаданской области
© Фото из соцсетей
Разбитые автомобили на территории автобазы правительства Магаданской области
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 28 мая - РИА Новости. Руководство автобазы правительства Магаданской области начало внутреннюю проверку после того, как на ее территорию проник злоумышленник и разбил несколько автомобилей премиум-класса, сообщил минтранс региона.
Ранее в социальных сетях Магадана появились фотографии разбитых автомобилей Toyota Land Cruiser в гараже правительства региона. В полиции Магаданской области сообщили журналистам, что задержали ранее судимого жителя города, причастного к произошедшему. Возбуждено уголовное дело.
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"Руководство автобазы правительства Магаданской области проводит внутреннюю проверку по факту проникновения злоумышленника в помещения автобазы, который повредил несколько автомобилей и скрылся. В результате будет установлена степень виновности сотрудников, которые не обеспечили должный контроль за деятельностью охранного предприятия. Все транспортные средства застрахованы. Ущерб будет возмещен в соответствии с договором охранного агентства, предоставляющего услуги автобазе", - говорится в сообщении.
Дополняется, что власти региона приняли меры по защите государственного имущества и по усилению охраны на предприятии.
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