https://ria.ru/20240528/kriminal-1948883010.html

Руководство автобазы правительства Магаданской области начали проверку

Руководство автобазы правительства Магаданской области начали проверку - РИА Новости, 28.05.2024

Руководство автобазы правительства Магаданской области начали проверку

Руководство автобазы правительства Магаданской области начало внутреннюю проверку после того, как на ее территорию проник злоумышленник и разбил несколько... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:25

2024-05-28T13:25

2024-05-28T13:27

происшествия

магаданская область

магадан

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МАГАДАН, 28 мая - РИА Новости. Руководство автобазы правительства Магаданской области начало внутреннюю проверку после того, как на ее территорию проник злоумышленник и разбил несколько автомобилей премиум-класса, сообщил минтранс региона. Ранее в социальных сетях Магадана появились фотографии разбитых автомобилей Toyota Land Cruiser в гараже правительства региона. В полиции Магаданской области сообщили журналистам, что задержали ранее судимого жителя города, причастного к произошедшему. Возбуждено уголовное дело. "Руководство автобазы правительства Магаданской области проводит внутреннюю проверку по факту проникновения злоумышленника в помещения автобазы, который повредил несколько автомобилей и скрылся. В результате будет установлена степень виновности сотрудников, которые не обеспечили должный контроль за деятельностью охранного предприятия. Все транспортные средства застрахованы. Ущерб будет возмещен в соответствии с договором охранного агентства, предоставляющего услуги автобазе", - говорится в сообщении. Дополняется, что власти региона приняли меры по защите государственного имущества и по усилению охраны на предприятии.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948059799.html

https://ria.ru/20240214/khabarovsk-1927220832.html

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происшествия, магаданская область, магадан