https://ria.ru/20240528/kpp-1948999970.html
Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа
Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа - РИА Новости, 28.05.2024
Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:43
2024-05-28T20:43
2024-05-28T20:43
в мире
израиль
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944608691_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_4a2654c55a6ea1526586dbb94b190dc6.jpg
ООН, 28 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. "Израильские власти должны разрешить... и обеспечить незамедлительную, безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, и все пункты пропуска должны быть открыты в соответствии с резолюцией 2720 Совета безопасности", - указал Дюжаррик. По его словам, у гуманитарных организаций должен быть полный, оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для оказания помощи всем нуждающимся гражданским лицам на всей территории Газы в соответствии с резолюцией 2712 Совета безопасности. "Генеральный секретарь скорбит по более чем 36 тысячам палестинцев и примерно 1500 израильтян, убитым в результате беспощадного насилия", - добавил Дюжаррик.
https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944608691_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_994de4474291266bedd67cff7b6ece0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа
Генсек ООН Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа