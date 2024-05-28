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Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа

Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа - РИА Новости, 28.05.2024

Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:43

2024-05-28T20:43

2024-05-28T20:43

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 28 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. "Израильские власти должны разрешить... и обеспечить незамедлительную, безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, и все пункты пропуска должны быть открыты в соответствии с резолюцией 2720 Совета безопасности", - указал Дюжаррик. По его словам, у гуманитарных организаций должен быть полный, оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для оказания помощи всем нуждающимся гражданским лицам на всей территории Газы в соответствии с резолюцией 2712 Совета безопасности. "Генеральный секретарь скорбит по более чем 36 тысячам палестинцев и примерно 1500 израильтян, убитым в результате беспощадного насилия", - добавил Дюжаррик.

https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html

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в мире, израиль, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году