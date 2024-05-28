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Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа - РИА Новости, 28.05.2024
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20:43 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/kpp-1948999970.html
Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа
Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа - РИА Новости, 28.05.2024
Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:43
2024-05-28T20:43
в мире
израиль
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 28 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. "Израильские власти должны разрешить... и обеспечить незамедлительную, безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, и все пункты пропуска должны быть открыты в соответствии с резолюцией 2720 Совета безопасности", - указал Дюжаррик. По его словам, у гуманитарных организаций должен быть полный, оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для оказания помощи всем нуждающимся гражданским лицам на всей территории Газы в соответствии с резолюцией 2712 Совета безопасности. "Генеральный секретарь скорбит по более чем 36 тысячам палестинцев и примерно 1500 израильтян, убитым в результате беспощадного насилия", - добавил Дюжаррик.
https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html
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в мире, израиль, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа

Генсек ООН Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergГрузовик с гуманитарным грузом на КПП Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа
Грузовик с гуманитарным грузом на КПП Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Грузовик с гуманитарным грузом на КПП Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль открыть все КПП в сектор Газа, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.
«
"Израильские власти должны разрешить... и обеспечить незамедлительную, безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, и все пункты пропуска должны быть открыты в соответствии с резолюцией 2720 Совета безопасности", - указал Дюжаррик.
По его словам, у гуманитарных организаций должен быть полный, оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для оказания помощи всем нуждающимся гражданским лицам на всей территории Газы в соответствии с резолюцией 2712 Совета безопасности.
«
"Генеральный секретарь скорбит по более чем 36 тысячам палестинцев и примерно 1500 израильтян, убитым в результате беспощадного насилия", - добавил Дюжаррик.
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В миреИзраильСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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