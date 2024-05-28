https://ria.ru/20240528/koval-1948983513.html

Умер бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль

Умер бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль - РИА Новости, 28.05.2024

Умер бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль

Актер, режиссер и педагог, бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль умер в возрасте 80 лет в Одессе, сообщили в Ярославском государственном... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:57

2024-05-28T18:57

2024-05-28T19:00

одесса

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948982610_0:93:606:433_1920x0_80_0_0_491bbeb6cbe16bd2490995c5f1a85781.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Актер, режиссер и педагог, бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль умер в возрасте 80 лет в Одессе, сообщили в Ярославском государственном театральном институте (ЯГТИ). "Печальная новость. 24 мая 2024 года на 81-м году умер Николай Владимирович Коваль, актер, режиссер, педагог. Коваль Николай Владимирович 03.09.1943 (Одесса) - 24.05.2024 (Одесса)", - говорится в сообществе института соцсети "ВКонтакте". Его вспоминают как талантливого режиссера и актера, доброго, светлого человека с неподражаемым чувством юмора. "Светлая и добрая память от тех вологжан, которые работали, и общались с ним в начале 80-х", - заключили в ЯГТИ. Николай Коваль родился 3 сентября 1943 года в Одессе. С 1965 по 1978 годы был актером и режиссером Ярославского академического театра им. Ф. Волкова. Коваль играл в постановках "Твой дядя Миша", "Царь Юрий", "Мятеж на Волге" и многих других. В качестве режиссера поставил спектакли "Валентин и Валентина", "Дорогой мальчик", "Характеры", "Двенадцатая ночь" и другие. С 1979 по 1982 годы Коваль был главным режиссером Вологодского ТЮЗа, в котором поставил спектакли: "Бумбараш", "Тревожный месяц вересень", "Родительская суббота", "А, все-таки, она вертится", "Годы странствий", "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Он также преподавал в Ярославском театральном училище.

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса