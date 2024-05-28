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Умер бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль
Умер бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль - РИА Новости, 28.05.2024
Умер бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль
Актер, режиссер и педагог, бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль умер в возрасте 80 лет в Одессе, сообщили в Ярославском государственном... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:57
2024-05-28T18:57
2024-05-28T19:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Актер, режиссер и педагог, бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль умер в возрасте 80 лет в Одессе, сообщили в Ярославском государственном театральном институте (ЯГТИ). "Печальная новость. 24 мая 2024 года на 81-м году умер Николай Владимирович Коваль, актер, режиссер, педагог. Коваль Николай Владимирович 03.09.1943 (Одесса) - 24.05.2024 (Одесса)", - говорится в сообществе института соцсети "ВКонтакте". Его вспоминают как талантливого режиссера и актера, доброго, светлого человека с неподражаемым чувством юмора. "Светлая и добрая память от тех вологжан, которые работали, и общались с ним в начале 80-х", - заключили в ЯГТИ. Николай Коваль родился 3 сентября 1943 года в Одессе. С 1965 по 1978 годы был актером и режиссером Ярославского академического театра им. Ф. Волкова. Коваль играл в постановках "Твой дядя Миша", "Царь Юрий", "Мятеж на Волге" и многих других. В качестве режиссера поставил спектакли "Валентин и Валентина", "Дорогой мальчик", "Характеры", "Двенадцатая ночь" и другие. С 1979 по 1982 годы Коваль был главным режиссером Вологодского ТЮЗа, в котором поставил спектакли: "Бумбараш", "Тревожный месяц вересень", "Родительская суббота", "А, все-таки, она вертится", "Годы странствий", "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Он также преподавал в Ярославском театральном училище.
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одесса
Умер бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль
В Одессе умер бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Актер, режиссер и педагог, бывший главный режиссер Вологодского ТЮЗа Николай Коваль умер в возрасте 80 лет в Одессе, сообщили
в Ярославском государственном театральном институте (ЯГТИ).
«
"Печальная новость. 24 мая 2024 года на 81-м году умер Николай Владимирович Коваль, актер, режиссер, педагог. Коваль Николай Владимирович 03.09.1943 (Одесса) - 24.05.2024 (Одесса)", - говорится в сообществе института соцсети "ВКонтакте".
Его вспоминают как талантливого режиссера и актера, доброго, светлого человека с неподражаемым чувством юмора. "Светлая и добрая память от тех вологжан, которые работали, и общались с ним в начале 80-х", - заключили в ЯГТИ.
Николай Коваль родился 3 сентября 1943 года в Одессе. С 1965 по 1978 годы был актером и режиссером Ярославского академического театра им. Ф. Волкова. Коваль играл в постановках "Твой дядя Миша", "Царь Юрий", "Мятеж на Волге" и многих других. В качестве режиссера поставил спектакли "Валентин и Валентина", "Дорогой мальчик", "Характеры", "Двенадцатая ночь" и другие. С 1979 по 1982 годы Коваль был главным режиссером Вологодского ТЮЗа, в котором поставил спектакли: "Бумбараш", "Тревожный месяц вересень", "Родительская суббота", "А, все-таки, она вертится", "Годы странствий", "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Он также преподавал в Ярославском театральном училище.