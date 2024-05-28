https://ria.ru/20240528/kor-1948995799.html
В России снижается заболеваемость корью, заявил Роспотребнадзор
В России снижается заболеваемость корью, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 28.05.2024
В России снижается заболеваемость корью, заявил Роспотребнадзор
Ситуация по кори в России стабилизировалась, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, при этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:08
2024-05-28T20:08
2024-05-28T20:14
общество
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация по кори в России стабилизировалась, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, при этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира риски завоза и распространения инфекции в РФ сохраняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее издание РБК со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года."Принятые меры позволили стабилизировать эпидситуацию по заболеваемости корью. В последние месяцы наблюдается постепенное снижение. Благодаря проводимым мероприятиям более 90% очагов кори не имеют дальнейшего распространения", - говорится в сообщении.Однако во многих странах мира эпидситуация по кори продолжает оставаться напряженной, в связи с чем риски завоза и распространения инфекции в Россию сохраняются, отметили в пресс-службе.В 2023 году ситуация по заболеваемости корью в России осложнилась накоплением пула не иммунных к кори лиц, в связи с чем в регионах проводилась подчищающая иммунизаций, пояснили в ведомстве.В настоящее время ситуация по кори в России контролируемая, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России снижается заболеваемость корью, заявил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: ситуация с корью стабилизировалась, заболеваемость снижается
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация по кори в России стабилизировалась, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, при этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира риски завоза и распространения инфекции в РФ сохраняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее издание РБК
со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года.
"Принятые меры позволили стабилизировать эпидситуацию по заболеваемости корью. В последние месяцы наблюдается постепенное снижение. Благодаря проводимым мероприятиям более 90% очагов кори не имеют дальнейшего распространения", - говорится в сообщении.
Однако во многих странах мира эпидситуация по кори продолжает оставаться напряженной, в связи с чем риски завоза и распространения инфекции в Россию сохраняются, отметили в пресс-службе.
В 2023 году ситуация по заболеваемости корью в России осложнилась накоплением пула не иммунных к кори лиц, в связи с чем в регионах проводилась подчищающая иммунизаций, пояснили в ведомстве.
В настоящее время ситуация по кори в России контролируемая, подчеркнули в Роспотребнадзоре.