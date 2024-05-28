https://ria.ru/20240528/kor-1948995799.html

В России снижается заболеваемость корью, заявил Роспотребнадзор

В России снижается заболеваемость корью, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 28.05.2024

В России снижается заболеваемость корью, заявил Роспотребнадзор

Ситуация по кори в России стабилизировалась, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, при этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:08

2024-05-28T20:08

2024-05-28T20:14

общество

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация по кори в России стабилизировалась, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, при этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира риски завоза и распространения инфекции в РФ сохраняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее издание РБК со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года."Принятые меры позволили стабилизировать эпидситуацию по заболеваемости корью. В последние месяцы наблюдается постепенное снижение. Благодаря проводимым мероприятиям более 90% очагов кори не имеют дальнейшего распространения", - говорится в сообщении.Однако во многих странах мира эпидситуация по кори продолжает оставаться напряженной, в связи с чем риски завоза и распространения инфекции в Россию сохраняются, отметили в пресс-службе.В 2023 году ситуация по заболеваемости корью в России осложнилась накоплением пула не иммунных к кори лиц, в связи с чем в регионах проводилась подчищающая иммунизаций, пояснили в ведомстве.В настоящее время ситуация по кори в России контролируемая, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230813/zapakh-1889139616.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)