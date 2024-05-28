https://ria.ru/20240528/komissiya-1948798065.html

Россиян предупредили об обмане на полмиллиона в "приемных комиссиях"

Россиян предупредили об обмане на полмиллиона в "приемных комиссиях" - РИА Новости, 28.05.2024

Россиян предупредили об обмане на полмиллиона в "приемных комиссиях"

Пользуясь тем, что сезон поступления в вузы и колледжи сейчас в разгаре, мошенники пытаются обмануть абитуриентов и их родителей, “продавая” им бюджетные места, РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T02:17

2024-05-28T02:17

2024-05-28T02:17

общество

яковлев и партнеры

мошенничество

мошенники

россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пользуясь тем, что сезон поступления в вузы и колледжи сейчас в разгаре, мошенники пытаются обмануть абитуриентов и их родителей, “продавая” им бюджетные места, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Схема достаточно проста — злоумышленники ищут жертв в соцсетях и мессенджерах, предлагая им гарантированное зачисление на бюджет за 200–500 тысяч рублей. После получения денег они просто перестают выходить на связь.Чтобы не стать жертвой обмана, важно знать — ни один вуз никогда не предлагает продажу бюджетных мест."Используйте только официальные контакты для связи с вузами и будьте осторожны с предложениями в социальных сетях. Вузы не ведут прием абитуриентов через соцсети и не просят переводить деньги на личные счета", — предупреждает Яковлева.

https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, яковлев и партнеры, мошенничество, мошенники, россия