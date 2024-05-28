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Россиян предупредили об обмане на полмиллиона в "приемных комиссиях" - РИА Новости, 28.05.2024
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02:17 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/komissiya-1948798065.html
Россиян предупредили об обмане на полмиллиона в "приемных комиссиях"
Россиян предупредили об обмане на полмиллиона в "приемных комиссиях" - РИА Новости, 28.05.2024
Россиян предупредили об обмане на полмиллиона в "приемных комиссиях"
Пользуясь тем, что сезон поступления в вузы и колледжи сейчас в разгаре, мошенники пытаются обмануть абитуриентов и их родителей, “продавая” им бюджетные места, РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T02:17
2024-05-28T02:17
общество
яковлев и партнеры
мошенничество
мошенники
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пользуясь тем, что сезон поступления в вузы и колледжи сейчас в разгаре, мошенники пытаются обмануть абитуриентов и их родителей, “продавая” им бюджетные места, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Схема достаточно проста — злоумышленники ищут жертв в соцсетях и мессенджерах, предлагая им гарантированное зачисление на бюджет за 200–500 тысяч рублей. После получения денег они просто перестают выходить на связь.Чтобы не стать жертвой обмана, важно знать — ни один вуз никогда не предлагает продажу бюджетных мест."Используйте только официальные контакты для связи с вузами и будьте осторожны с предложениями в социальных сетях. Вузы не ведут прием абитуриентов через соцсети и не просят переводить деньги на личные счета", — предупреждает Яковлева.
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общество, яковлев и партнеры, мошенничество, мошенники, россия
Общество, Яковлев и партнеры, Мошенничество, мошенники, Россия
Россиян предупредили об обмане на полмиллиона в "приемных комиссиях"

Юрист Яковлева: мошенники обманывают абитуриентов, "продавая" бюджетные места

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота приемной комиссии
Работа приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа приемной комиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пользуясь тем, что сезон поступления в вузы и колледжи сейчас в разгаре, мошенники пытаются обмануть абитуриентов и их родителей, “продавая” им бюджетные места, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
Схема достаточно проста — злоумышленники ищут жертв в соцсетях и мессенджерах, предлагая им гарантированное зачисление на бюджет за 200–500 тысяч рублей. После получения денег они просто перестают выходить на связь.
Чтобы не стать жертвой обмана, важно знать — ни один вуз никогда не предлагает продажу бюджетных мест.
"Используйте только официальные контакты для связи с вузами и будьте осторожны с предложениями в социальных сетях. Вузы не ведут прием абитуриентов через соцсети и не просят переводить деньги на личные счета", — предупреждает Яковлева.
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