Премьера сериала "Денискины рассказы" состоится 1 июня в Сети
Премьера сериала "Денискины рассказы" по рассказам Драгунского состоится 1 июня
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян, 2024Кадр из трейлера сериала "Денискины рассказы"
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян, 2024
Кадр из трейлера сериала "Денискины рассказы"
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьера сериала "Денискины рассказы" по произведениям детского писателя Виктора Драгунского состоится 1 июня в сети, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
"В онлайн-кинотеатре Kion 1 июня состоится премьера доброго семейного комедийного проекта "Денискины рассказы" от создателей сериала "Манюня", - говорится в сообщении.
Режиссером выступил Артем Драгунский, внук известного советского детского писателя. Создатели отметили, что так как в основу проекта вошло популярное в СССР произведение, история в сериале будет происходить одновременно и в прошлом, и в современности. Вместе с юными актерами главные роли взрослых исполнили Александр Пашутин, Лиза Моряк, Янина Студилина, Дмитрий Ендальцев и Кирилл Мелехов.
Сериал будет состоять из 12 эпизодов. Производством занималась "Кинокомпания братьев Андреасян". Сценаристами сериала выступили Гайк Асатрян ("Вася не в себе" (2023), "Манюня" (2021–...) и Ерзия Ертлес ("Теща").
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В основу сценария вошли рассказы "Похититель собак", "Чики-брык", "Расскажите мне про Сингапур", "Человек с голубым лицом", "Англичанин Павля", отметили в пресс-службе.
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