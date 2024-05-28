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Премьера сериала "Денискины рассказы" состоится 1 июня в Сети - РИА Новости, 28.05.2024
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14:28 28.05.2024 (обновлено: 14:30 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/kino-1948882590.html
Премьера сериала "Денискины рассказы" состоится 1 июня в Сети
Премьера сериала "Денискины рассказы" состоится 1 июня в Сети - РИА Новости, 28.05.2024
Премьера сериала "Денискины рассказы" состоится 1 июня в Сети
Премьера сериала "Денискины рассказы" по произведениям детского писателя Виктора Драгунского состоится 1 июня в сети, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:28
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ссср
москва
александр пашутин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьера сериала "Денискины рассказы" по произведениям детского писателя Виктора Драгунского состоится 1 июня в сети, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion. "В онлайн-кинотеатре Kion 1 июня состоится премьера доброго семейного комедийного проекта "Денискины рассказы" от создателей сериала "Манюня", - говорится в сообщении. Режиссером выступил Артем Драгунский, внук известного советского детского писателя. Создатели отметили, что так как в основу проекта вошло популярное в СССР произведение, история в сериале будет происходить одновременно и в прошлом, и в современности. Вместе с юными актерами главные роли взрослых исполнили Александр Пашутин, Лиза Моряк, Янина Студилина, Дмитрий Ендальцев и Кирилл Мелехов. Сериал будет состоять из 12 эпизодов. Производством занималась "Кинокомпания братьев Андреасян". Сценаристами сериала выступили Гайк Асатрян ("Вася не в себе" (2023), "Манюня" (2021–...) и Ерзия Ертлес ("Теща"). В основу сценария вошли рассказы "Похититель собак", "Чики-брык", "Расскажите мне про Сингапур", "Человек с голубым лицом", "Англичанин Павля", отметили в пресс-службе. В современной Москве родители на короткий срок оставляют сына Дениса дедушке Денису Викторовичу: унять шестилетнего внука удается лишь рассказами о своем собственном детстве. И хотя между родственниками более 70 лет разницы, оказывается, что в глубине души они похожи. Рассказы дедушки становятся для ребенка фантастическим порталом в советское прошлое, поводом исследовать удивительный окружающий мир.
https://ria.ru/20240522/soyuzmultfilm-1947615028.html
https://ria.ru/20240527/manuly-1948695870.html
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60
353
60
ссср, москва, александр пашутин
СССР, Москва, Александр Пашутин
Премьера сериала "Денискины рассказы" состоится 1 июня в Сети

Премьера сериала "Денискины рассказы" по рассказам Драгунского состоится 1 июня

© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян, 2024Кадр из трейлера сериала "Денискины рассказы"
Кадр из трейлера сериала Денискины рассказы
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян, 2024
Кадр из трейлера сериала "Денискины рассказы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьера сериала "Денискины рассказы" по произведениям детского писателя Виктора Драгунского состоится 1 июня в сети, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
"В онлайн-кинотеатре Kion 1 июня состоится премьера доброго семейного комедийного проекта "Денискины рассказы" от создателей сериала "Манюня", - говорится в сообщении.
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Режиссером выступил Артем Драгунский, внук известного советского детского писателя. Создатели отметили, что так как в основу проекта вошло популярное в СССР произведение, история в сериале будет происходить одновременно и в прошлом, и в современности. Вместе с юными актерами главные роли взрослых исполнили Александр Пашутин, Лиза Моряк, Янина Студилина, Дмитрий Ендальцев и Кирилл Мелехов.
Сериал будет состоять из 12 эпизодов. Производством занималась "Кинокомпания братьев Андреасян". Сценаристами сериала выступили Гайк Асатрян ("Вася не в себе" (2023), "Манюня" (2021–...) и Ерзия Ертлес ("Теща").
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В основу сценария вошли рассказы "Похититель собак", "Чики-брык", "Расскажите мне про Сингапур", "Человек с голубым лицом", "Англичанин Павля", отметили в пресс-службе.
В современной Москве родители на короткий срок оставляют сына Дениса дедушке Денису Викторовичу: унять шестилетнего внука удается лишь рассказами о своем собственном детстве. И хотя между родственниками более 70 лет разницы, оказывается, что в глубине души они похожи. Рассказы дедушки становятся для ребенка фантастическим порталом в советское прошлое, поводом исследовать удивительный окружающий мир.
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