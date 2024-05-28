https://ria.ru/20240528/khimoruzhie-1948914455.html

Пентагон разрабатывает новые химические боеприпасы, заявили в Минобороны

Пентагон разрабатывает новые химические боеприпасы, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.05.2024

Пентагон разрабатывает новые химические боеприпасы, заявили в Минобороны

Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся химических боеприпасов нелетального действия, а также других систем применения химоружия, сообщил... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:05

2024-05-28T15:05

2024-05-28T15:05

игорь кириллов

министерство обороны сша

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся химических боеприпасов нелетального действия, а также других систем применения химоружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся информации, Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся химических боеприпасов нелетального действия и других систем применения химического оружия, таких как 120-мм мины, 155-мм артиллерийские и 120-мм танковые выстрелы", - сказал Кириллов на брифинге. "Ежегодно на их закупку для применения в районах боевых действий выделяется не менее 10 миллионов долларов", - добавил он.

https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, в мире