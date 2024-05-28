https://ria.ru/20240528/kapremont-1948911561.html
Еще 36 зданий внесли в план капремонта домов Липецкой области на 2024 год
Еще 36 зданий внесли в план капремонта домов Липецкой области на 2024 год - РИА Новости, 28.05.2024
Еще 36 зданий внесли в план капремонта домов Липецкой области на 2024 год
В план капремонта многоквартирных домов Липецкой области на этот год внесены еще 36 зданий, теперь в регионе до конца года планируется обновить 284 дома вместо... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:00
2024-05-28T15:00
2024-05-28T15:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 май – РИА Новости. В план капремонта многоквартирных домов Липецкой области на этот год внесены еще 36 зданий, теперь в регионе до конца года планируется обновить 284 дома вместо 248, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он пояснил, что решение увеличить объем работ принято по итогам технического обследования многоквартирных домов, ремонт которых был запланирован после 2024 года. Как рассказал Артамонов, в настоящее время ремонтные работы идут в 107 жилых домах. Каждый из этапов контролируются Фондом капитального ремонта Липецкой области (ФКР). На все работы предусмотрен гарантийный срок пять лет. Подрядная организация несет ответственность за обнаруженные недостатки и должна будет их устранить. Губернатор отметил, что в некоторых домах капитальный ремонт ведется параллельно с ремонтом поликлиник, расположенных в них. "Синхронизация ремонта поликлиник и жилых домов позволила, в том числе, оптимизировать строительный процесс. Выполняя разные виды работ, на объекте одновременно трудится несколько бригад. Капремонт этих объектов планируем завершить до конца года", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20240306/rekonstruktsiya-1931480677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 28 май – РИА Новости. В план капремонта многоквартирных домов Липецкой области на этот год внесены еще 36 зданий, теперь в регионе до конца года планируется обновить 284 дома вместо 248, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что решение увеличить объем работ принято по итогам технического обследования многоквартирных домов, ремонт которых был запланирован после 2024 года.
Как рассказал Артамонов
, в настоящее время ремонтные работы идут в 107 жилых домах. Каждый из этапов контролируются Фондом капитального ремонта Липецкой области (ФКР). На все работы предусмотрен гарантийный срок пять лет. Подрядная организация несет ответственность за обнаруженные недостатки и должна будет их устранить.
Губернатор отметил, что в некоторых домах капитальный ремонт ведется параллельно с ремонтом поликлиник, расположенных в них.
"Синхронизация ремонта поликлиник и жилых домов позволила, в том числе, оптимизировать строительный процесс. Выполняя разные виды работ, на объекте одновременно трудится несколько бригад. Капремонт этих объектов планируем завершить до конца года", – прокомментировал Артамонов.