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Израиль применил в Рафахе высокоточный боеприпас, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
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08:39 28.05.2024 (обновлено: 08:57 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/izrail-1948816324.html
Израиль применил в Рафахе высокоточный боеприпас, пишут СМИ
Израиль применил в Рафахе высокоточный боеприпас, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
Израиль применил в Рафахе высокоточный боеприпас, пишут СМИ
Израильская сторона уведомила администрацию президента США Джо Байдена, что якобы использовала для поражения цели в районе города Рафах на юге сектора Газа... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:39
2024-05-28T08:57
в мире
рафах (провинция)
сша
израиль
джо байден
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Израильская сторона уведомила администрацию президента США Джо Байдена, что якобы использовала для поражения цели в районе города Рафах на юге сектора Газа высокоточный боеприпас, однако при взрыве от удара загорелся топливный бак и возник пожар в лагере перемещенных лиц, что привело к гибели мирных жителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. Палестинская служба гражданской обороны ранее сообщила, что не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом". "Израиль сообщил администрации Байдена, что использовал высокоточный боеприпас для поражения цели в Рафахе, но из-за взрыва от удара загорелся топливный бак и возник пожар, который охватил лагерь для перемещенных палестинцев и привел к десяткам смертей", - говорится в сообщении телеканала. Чиновник отметил, что не может подтвердить эту информацию и лишь озвучивает сообщение от израильской стороны, добавив, что США узнают больше, когда Израиль завершит расследование происшествия.
https://ria.ru/20240527/rafakh-1948576144.html
рафах (провинция)
сша
израиль
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в мире, рафах (провинция), сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), США, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль применил в Рафахе высокоточный боеприпас, пишут СМИ

CNN: Израиль использовал высокоточный боеприпас для поражения лагеря в Рафахе

© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Израильская сторона уведомила администрацию президента США Джо Байдена, что якобы использовала для поражения цели в районе города Рафах на юге сектора Газа высокоточный боеприпас, однако при взрыве от удара загорелся топливный бак и возник пожар в лагере перемещенных лиц, что привело к гибели мирных жителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
Палестинская служба гражданской обороны ранее сообщила, что не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
"Израиль сообщил администрации Байдена, что использовал высокоточный боеприпас для поражения цели в Рафахе, но из-за взрыва от удара загорелся топливный бак и возник пожар, который охватил лагерь для перемещенных палестинцев и привел к десяткам смертей", - говорится в сообщении телеканала.
Чиновник отметил, что не может подтвердить эту информацию и лишь озвучивает сообщение от израильской стороны, добавив, что США узнают больше, когда Израиль завершит расследование происшествия.
Последствия израильского удара в Рафахе. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Рафахе при ударе по палаточному лагерю погибли не менее 40 человек
Вчера, 11:47
 
В миреРафах (провинция)СШАИзраильДжо БайденБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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