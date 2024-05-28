Израиль применил в Рафахе высокоточный боеприпас, пишут СМИ
CNN: Израиль использовал высокоточный боеприпас для поражения лагеря в Рафахе
© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Израильская сторона уведомила администрацию президента США Джо Байдена, что якобы использовала для поражения цели в районе города Рафах на юге сектора Газа высокоточный боеприпас, однако при взрыве от удара загорелся топливный бак и возник пожар в лагере перемещенных лиц, что привело к гибели мирных жителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
Палестинская служба гражданской обороны ранее сообщила, что не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
"Израиль сообщил администрации Байдена, что использовал высокоточный боеприпас для поражения цели в Рафахе, но из-за взрыва от удара загорелся топливный бак и возник пожар, который охватил лагерь для перемещенных палестинцев и привел к десяткам смертей", - говорится в сообщении телеканала.
Чиновник отметил, что не может подтвердить эту информацию и лишь озвучивает сообщение от израильской стороны, добавив, что США узнают больше, когда Израиль завершит расследование происшествия.