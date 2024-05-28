https://ria.ru/20240528/iran-1948859748.html
YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины
YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины - РИА Новости, 28.05.2024
YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины
Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт иранского внешнеполитического ведомства после публикации англоязычного видеоролика в защиту Палестины, передает РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:23
2024-05-28T12:23
2024-05-28T12:26
в мире
израиль
палестина
рафах (провинция)
youtube
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg
ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт иранского внешнеполитического ведомства после публикации англоязычного видеоролика в защиту Палестины, передает агентство ISNA. "В очередной раз демонстрируя противоречие между правдой о западной свободе слова и тем, что о ней говорят, аккаунт министерства иностранных дел нашей страны был удален с YouTube через некоторое время после публикации видеоролика на английском языке под названием "Сопротивление - единственный выбор Палестины" под предлогом нарушения правил YouTube", - говорится в сообщении агентства. По информации ISNA, в видеоролике показано, что в условиях, когда международные организации не проявили за 75 лет достаточно воли, чтобы остановить оккупацию Палестины Израилем и рост геноцида палестинского народа израильскими силами, палестинцы и их движение ХАМАС нашли единственный способ борьбы с захватчиками в сопротивлении им и их наказании. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240528/izrail-1948816324.html
https://ria.ru/20240528/guterresh-1948805295.html
израиль
палестина
рафах (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3e0d133e282da3db81823da5aafc7d5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), youtube, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Рафах (провинция), YouTube, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины
ISNA: YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины
ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт иранского внешнеполитического ведомства после публикации англоязычного видеоролика в защиту Палестины, передает агентство ISNA.
"В очередной раз демонстрируя противоречие между правдой о западной свободе слова и тем, что о ней говорят, аккаунт министерства иностранных дел нашей страны был удален с YouTube через некоторое время после публикации видеоролика на английском языке под названием "Сопротивление - единственный выбор Палестины" под предлогом нарушения правил YouTube", - говорится в сообщении агентства.
По информации ISNA, в видеоролике показано, что в условиях, когда международные организации не проявили за 75 лет достаточно воли, чтобы остановить оккупацию Палестины Израилем
и рост геноцида палестинского народа израильскими силами, палестинцы и их движение ХАМАС
нашли единственный способ борьбы с захватчиками в сопротивлении им и их наказании.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах
, расположенный на границе с Египтом
. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.