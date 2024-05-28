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YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины - РИА Новости, 28.05.2024
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12:23 28.05.2024 (обновлено: 12:26 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/iran-1948859748.html
YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины
YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины - РИА Новости, 28.05.2024
YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины
Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт иранского внешнеполитического ведомства после публикации англоязычного видеоролика в защиту Палестины, передает РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:23
2024-05-28T12:26
в мире
израиль
палестина
рафах (провинция)
youtube
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт иранского внешнеполитического ведомства после публикации англоязычного видеоролика в защиту Палестины, передает агентство ISNA. "В очередной раз демонстрируя противоречие между правдой о западной свободе слова и тем, что о ней говорят, аккаунт министерства иностранных дел нашей страны был удален с YouTube через некоторое время после публикации видеоролика на английском языке под названием "Сопротивление - единственный выбор Палестины" под предлогом нарушения правил YouTube", - говорится в сообщении агентства. По информации ISNA, в видеоролике показано, что в условиях, когда международные организации не проявили за 75 лет достаточно воли, чтобы остановить оккупацию Палестины Израилем и рост геноцида палестинского народа израильскими силами, палестинцы и их движение ХАМАС нашли единственный способ борьбы с захватчиками в сопротивлении им и их наказании. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240528/izrail-1948816324.html
https://ria.ru/20240528/guterresh-1948805295.html
израиль
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в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), youtube, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Рафах (провинция), YouTube, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины

ISNA: YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины

© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт иранского внешнеполитического ведомства после публикации англоязычного видеоролика в защиту Палестины, передает агентство ISNA.
"В очередной раз демонстрируя противоречие между правдой о западной свободе слова и тем, что о ней говорят, аккаунт министерства иностранных дел нашей страны был удален с YouTube через некоторое время после публикации видеоролика на английском языке под названием "Сопротивление - единственный выбор Палестины" под предлогом нарушения правил YouTube", - говорится в сообщении агентства.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. 28 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Вчера, 08:39
По информации ISNA, в видеоролике показано, что в условиях, когда международные организации не проявили за 75 лет достаточно воли, чтобы остановить оккупацию Палестины Израилем и рост геноцида палестинского народа израильскими силами, палестинцы и их движение ХАМАС нашли единственный способ борьбы с захватчиками в сопротивлении им и их наказании.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Гутерреш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха
Вчера, 03:25
 
В миреИзраильПалестинаРафах (провинция)YouTubeХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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