https://ria.ru/20240528/iran-1948859748.html

YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины

YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины - РИА Новости, 28.05.2024

YouTube удалил аккаунт МИД Ирана из-за ролика в защиту Палестины

Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт иранского внешнеполитического ведомства после публикации англоязычного видеоролика в защиту Палестины, передает РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:23

2024-05-28T12:23

2024-05-28T12:26

в мире

израиль

палестина

рафах (провинция)

youtube

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт иранского внешнеполитического ведомства после публикации англоязычного видеоролика в защиту Палестины, передает агентство ISNA. "В очередной раз демонстрируя противоречие между правдой о западной свободе слова и тем, что о ней говорят, аккаунт министерства иностранных дел нашей страны был удален с YouTube через некоторое время после публикации видеоролика на английском языке под названием "Сопротивление - единственный выбор Палестины" под предлогом нарушения правил YouTube", - говорится в сообщении агентства. По информации ISNA, в видеоролике показано, что в условиях, когда международные организации не проявили за 75 лет достаточно воли, чтобы остановить оккупацию Палестины Израилем и рост геноцида палестинского народа израильскими силами, палестинцы и их движение ХАМАС нашли единственный способ борьбы с захватчиками в сопротивлении им и их наказании. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240528/izrail-1948816324.html

https://ria.ru/20240528/guterresh-1948805295.html

израиль

палестина

рафах (провинция)

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в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), youtube, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году