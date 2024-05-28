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Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии - РИА Новости, 28.05.2024
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17:52 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/innovatsii-1948963992.html
Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии
Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии - РИА Новости, 28.05.2024
Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии
Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) представил в Саудовской Аравии передовые разработки российских компаний в области ИТ, Smart City и энергетики,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:52
2024-05-28T17:52
экономика
россия
саудовская аравия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) представил в Саудовской Аравии передовые разработки российских компаний в области ИТ, Smart City и энергетики, открывая новые горизонты для международного сотрудничества, сообщает центр."В рамках бизнес-миссии РЭЦ 28-29 мая 16 передовых отечественных компаний продемонстрировали свои уникальные технологические решения. Среди них – компания с девизом "Машины могут видеть!", представившая инновационную систему управления биометрическими данными. Эта платформа способна выполнять широкий спектр задач - от распознавания клиентов банка до идентификации сотрудников при входе в офис благодаря функции распознавания лиц", - говорится в сообщении.Также внимание участников привлекла компания, предлагающая услуги контроля строительства промышленных и гражданских объектов с помощью метода лазерного сканирования. Это позволяет значительно повысить точность и эффективность строительных работ.Арсенал бизнес–миссии также богат информационными и образовательными продуктами и услугами, включая генеалогические платформы и обучение сотрудников промышленных предприятий с использованием VR–тренажеров.Российские инновации вызвали значительный интерес среди саудовского бизнеса: более 50 саудовских компаний выразили желание принять участие в переговорах с российскими ИТ–экспортерами, в планах РЭЦ – организовать более 150 деловых встреч.
https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html
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саудовская аравия
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экономика, россия, саудовская аравия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии

© Фото : пресс-служба РЭЦРоссийские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии
Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) представил в Саудовской Аравии передовые разработки российских компаний в области ИТ, Smart City и энергетики, открывая новые горизонты для международного сотрудничества, сообщает центр.
"В рамках бизнес-миссии РЭЦ 28-29 мая 16 передовых отечественных компаний продемонстрировали свои уникальные технологические решения. Среди них – компания с девизом "Машины могут видеть!", представившая инновационную систему управления биометрическими данными. Эта платформа способна выполнять широкий спектр задач - от распознавания клиентов банка до идентификации сотрудников при входе в офис благодаря функции распознавания лиц", - говорится в сообщении.
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Также внимание участников привлекла компания, предлагающая услуги контроля строительства промышленных и гражданских объектов с помощью метода лазерного сканирования. Это позволяет значительно повысить точность и эффективность строительных работ.
Арсенал бизнес–миссии также богат информационными и образовательными продуктами и услугами, включая генеалогические платформы и обучение сотрудников промышленных предприятий с использованием VR–тренажеров.
Российские инновации вызвали значительный интерес среди саудовского бизнеса: более 50 саудовских компаний выразили желание принять участие в переговорах с российскими ИТ–экспортерами, в планах РЭЦ – организовать более 150 деловых встреч.
 
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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