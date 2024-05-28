https://ria.ru/20240528/innovatsii-1948963992.html

Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии

Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии - РИА Новости, 28.05.2024

Российские ИТ и Smart City инновации представили в Саудовской Аравии

Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) представил в Саудовской Аравии передовые разработки российских компаний в области ИТ, Smart City и энергетики,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:52

2024-05-28T17:52

2024-05-28T17:52

экономика

россия

саудовская аравия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) представил в Саудовской Аравии передовые разработки российских компаний в области ИТ, Smart City и энергетики, открывая новые горизонты для международного сотрудничества, сообщает центр."В рамках бизнес-миссии РЭЦ 28-29 мая 16 передовых отечественных компаний продемонстрировали свои уникальные технологические решения. Среди них – компания с девизом "Машины могут видеть!", представившая инновационную систему управления биометрическими данными. Эта платформа способна выполнять широкий спектр задач - от распознавания клиентов банка до идентификации сотрудников при входе в офис благодаря функции распознавания лиц", - говорится в сообщении.Также внимание участников привлекла компания, предлагающая услуги контроля строительства промышленных и гражданских объектов с помощью метода лазерного сканирования. Это позволяет значительно повысить точность и эффективность строительных работ.Арсенал бизнес–миссии также богат информационными и образовательными продуктами и услугами, включая генеалогические платформы и обучение сотрудников промышленных предприятий с использованием VR–тренажеров.Российские инновации вызвали значительный интерес среди саудовского бизнеса: более 50 саудовских компаний выразили желание принять участие в переговорах с российскими ИТ–экспортерами, в планах РЭЦ – организовать более 150 деловых встреч.

https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html

россия

саудовская аравия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, саудовская аравия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)