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Теплый лед, зеленая философия и бирюзовая идеология: бизнес по принципу ЗОЖ - РИА Новости, 28.05.2024
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12:46 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ideologiya-1942524161.html
Теплый лед, зеленая философия и бирюзовая идеология: бизнес по принципу ЗОЖ
Теплый лед, зеленая философия и бирюзовая идеология: бизнес по принципу ЗОЖ - РИА Новости, 28.05.2024
Теплый лед, зеленая философия и бирюзовая идеология: бизнес по принципу ЗОЖ
"Теплое мороженое" – такой оксюморон придумали для своего продукта создатели компании Warm Ice. Во главе бизнеса – муж и жена, Але и Яна Кор. По семейной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:46
2024-05-28T12:46
твой бизнес
личный опыт
россия
москва
китай
мороженое
бизнес
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"Теплое мороженое" – такой оксюморон придумали для своего продукта создатели компании Warm Ice. Во главе бизнеса – муж и жена, Але и Яна Кор. По семейной легенде это история из детства. Отец и сын соревновались в поедании мороженого на скорость, но больше десяти порций за раз мальчик осилить не мог. А когда вырос, понял, что не так уж это и полезно – есть столько мороженого. Но любовь к лакомству детства не прошла. Она воплотилась в идее придумать по форме тот же, но по содержанию совсем иной продукт – "полезное мороженое". О том, что это такое, владельцы компании и идеологи здорового образа жизни рассказали корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко.- Что, помимо любви к популярному лакомству, подтолкнуло вас к решению делать свое мороженое?Але: Во-первых, мы приверженцы здорового образа жизни. Можно делиться с людьми знаниями о том, что полезно, а что – нет, а можно дать человеку продукт. Во-вторых, хотелось уже начать создавать свои проекты, потому как ранее я всегда работал по найму.- А ваше мороженое и правда теплое? Тогда оно уже, по идее, и не мороженое…Але: Мороженое – холодное. А название – образное: мороженое холодное, но, как мы считаем, "теплое" для здоровья, в его основе – органические продукт.- Какова роль Яны в создании вашего общего дела?Але: Прежде всего, Яна вдохновила меня взяться за этот проект.Яна: Мы познакомились, когда у нас обоих был большой интерес к здоровому питанию. В тот момент я изучала, как природа может нас поддержать. Открыла для себя пользу авокадо. По консистенции оно оказалось идеальным для текстуры мороженого. Вообще, по образованию я архитектор, и, мне кажется, это повлияло на подход к созданию нашего продукта. И сделало его более функциональным.- Как вы распределили обязанности в компании? Вообще, чем вы до этого занимались?Яна: Я отвечаю за дизайн. А параллельно – вне семейного дела – занимаюсь проектами благоустройства: меняю среду городов и поселений в сторону более комфортной и, главное, здоровой для человека и природы. Меня занимают вопросы создания условий, при которых как будто сама природа подталкивает людей к ЗОЖ.Але: Яна занимается еще и сопровождением маркетинговых активностей и операционных вопросов. На мне – развитие, переговоры, подбор людей в команду. Я и раньше занимался развитием различных компаний – пока не встретил Яну и не решился создавать свои проекты. Помимо мороженого, у меня есть еще ИТ-проект. В нем соединились и основной профессиональный опыт, и личный предпринимательский, и практика ЗОЖ. Ключевая цель моего ИТ-бизнеса – помочь малым и средним пищевым производителям здоровой продукции повысить эффективность своей работы.- А кто разрабатывает рецептуру вашего мороженого?Але: Рецептура мороженого на авокадо полностью моя – она, к слову, стала призером российской премии в области оздоровительного образа жизни Live Organic Awards в номинации "Лучшая полезная сладость" в 2020 году. А линейку на кокосе разработал шеф-повар известного веганского ресторана в Москве.- Рецептура у вас действительно необычная: вместо молока – авокадо, кокос, сухофрукты вместо сахара, водородная вода, сырые ингредиенты, суперфуды… Вы называете ваше мороженое функциональным. Чем это подтверждается?Але: Мы – за вкусные, полезные и понятные ингредиенты. Оба давно работаем в нутрициологии и знаем, что правильное питание может улучшить самочувствие. Одни ингредиенты повышают иммунитет, другие усиливают костную структуру, третьи укрепляют нервную систему – вот и получается, что продукт функциональный. Мы называем это "умными вкусами". Кстати, люди зачастую сами слышат потребности организма – даже при выборе вкуса мороженого.- А что значит молоко из авокадо?Але: По аналогии с растительным молоком мы производим молоко из авокадо. Свойства авокадо идеально подходят для текстуры мороженого – оно получается достаточной жирности, питательное и приятное внешне. При этом авокадо сочетается с большим количеством продуктов. В отличие от кешью – сначала мы делали мороженое на нем, но убедились, что орехи лучше усваиваются отдельно от других продуктов.Еще мы используем водоросль спирулину, японский зеленый чай маття, порошок маки и баобаба, ирландский зеленый мох (это вид водорослей). В 100 граммах баобаба – 357% суточной нормы витамина С, маття – источник антиоксидантов, высушенная спирулина содержит около 60% полноценного белка. Это общеизвестные подтвержденные данные.- Кажется, за исключением спирулины, в России все это не выращивают. Насколько сложно добывать сырье, и почему вы сделали ставку не на родные фрукты-ягоды?Але: В России выращивают живую спирулину. Она хранится сутки после разморозки, а это значит, что логистика дорогая. Пока мы используем органическую спирулину из Китая. Что касается баобаба или ирландского мха, то проблем с получением нет, несмотря на возросшие сроки доставки и стоимость. И родные ягоды, кстати, тоже используем: чернику, сливу, облепиху…- А как вы продвигаете свое мороженое?Але: От человека – к человеку. Помимо продвижения продукта в соцсетях, снимали рекламные видеоролики, давали интервью на телевидении. Вообще, начинали мы в Калининграде. И там нам хорошо помогали – как малому бизнесу. На деньги Центра поддержки предпринимательства и Центра поддержки экспорта нам сняли рекламный ролик и сделали прекрасный сайт. В Москве тоже стараются поддерживать. А самый хороший приток клиентов мы получили, когда победили в уже упомянутой премии Live Organic Awards.- Кто ваши постоянные клиенты?Але: В основном, веганы и те, кто внимателен к своему питанию. Возрастная категория – молодежь и семьи с детьми. Еще наше мороженое покупают люди с серьезными ограничениями в питании из-за заболеваний.- Сколько в компании рабочих мест?Але: В проекте Warm Ice – восемь. Небольшой коллектив. В моем ИТ-проекте – семь. Сотрудники получают процент или сдельную оплату. Это не пугает никого, так как финансовая отчетность компании доступна каждому.- На сайте вы подчеркиваете свою приверженность не только зеленой философии, но и "бирюзовой" идеологии. Стоит пояснить, что это такое.Але: На сайте мы иллюстрируем "бирюзовую" идеологию историей про путника, который встретил двух рабочих, таскающих тяжелые камни. Один на вопрос о том, что делает, ответил "таскаю камни", а второй – "я строю дом". В "бирюзовой" компании нет руководителей и подчиненных. Есть команды, которые выполняют свои задачи и взаимодействуют на принципах доверия, внимания к личности и понимания смысла того, ради чего делают общее дело.Этого сложно добиться. Потому что люди хотят организоваться пирамидально – по разным причинам: и для самоутверждения, и для ничегонеделания. Но с пирамидальностью желательно бороться. Warm Ice – не первый проект, в котором я применяю парадигму самоуправления. Она более медленная во внедрении, но более эффективная на дистанции. В классической модели управления можно быстро решить кадровый или управленческий вопрос за счет иерархии – кто выше по должности, тот и прав, а в "бирюзовой" – иначе. Эта структура более гармоничная и долговечная.- Какие сейчас цели и задачи перед собой ставите?Але: С середины апреля запускаем новый цех недалеко от Москвы. Это связано и с поиском лучшего места, и с адекватной стоимостью аренды. При этом нам важно находиться в экосреде.Идеальный сценарий – свое кафе. Работаем в этом направлении. А глобально… Хотелось бы оставить след в истории – в виде позитивного влияния на жизнь людей. Чтобы продукт, который мы для них делаем, и та информация, которую несем, опираясь на свою практику ЗОЖ и здорового питания, эмоционально развивали людей и повышали качество их жизни.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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личный опыт , россия, москва, китай, мороженое, бизнес
Твой бизнес, Личный опыт , Россия, Москва, Китай, Мороженое, Бизнес

Теплый лед, зеленая философия и бирюзовая идеология: бизнес по принципу ЗОЖ

© Фото : предоставлено компанией Warm IceАле и Яна Кор с сыном на вручении российской премии в области оздоровительного образа жизни
Але и Яна Кор с сыном на вручении российской премии в области оздоровительного образа жизни - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : предоставлено компанией Warm Ice
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"Теплое мороженое" – такой оксюморон придумали для своего продукта создатели компании Warm Ice. Во главе бизнеса – муж и жена, Але и Яна Кор. По семейной легенде это история из детства. Отец и сын соревновались в поедании мороженого на скорость, но больше десяти порций за раз мальчик осилить не мог. А когда вырос, понял, что не так уж это и полезно – есть столько мороженого. Но любовь к лакомству детства не прошла. Она воплотилась в идее придумать по форме тот же, но по содержанию совсем иной продукт – "полезное мороженое". О том, что это такое, владельцы компании и идеологи здорового образа жизни рассказали корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко.
- Что, помимо любви к популярному лакомству, подтолкнуло вас к решению делать свое мороженое?
Але: Во-первых, мы приверженцы здорового образа жизни. Можно делиться с людьми знаниями о том, что полезно, а что – нет, а можно дать человеку продукт. Во-вторых, хотелось уже начать создавать свои проекты, потому как ранее я всегда работал по найму.
- А ваше мороженое и правда теплое? Тогда оно уже, по идее, и не мороженое…
Але: Мороженое – холодное. А название – образное: мороженое холодное, но, как мы считаем, "теплое" для здоровья, в его основе – органические продукт.
© Фото : предоставлено компанией Warm IceМороженое "Кунжут&Манго" из первой линейки компании
Мороженое Кунжут&Манго из первой линейки компании - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : предоставлено компанией Warm Ice
Мороженое "Кунжут&Манго" из первой линейки компании
- Какова роль Яны в создании вашего общего дела?
Але: Прежде всего, Яна вдохновила меня взяться за этот проект.
Яна: Мы познакомились, когда у нас обоих был большой интерес к здоровому питанию. В тот момент я изучала, как природа может нас поддержать. Открыла для себя пользу авокадо. По консистенции оно оказалось идеальным для текстуры мороженого. Вообще, по образованию я архитектор, и, мне кажется, это повлияло на подход к созданию нашего продукта. И сделало его более функциональным.
- Как вы распределили обязанности в компании? Вообще, чем вы до этого занимались?
Яна: Я отвечаю за дизайн. А параллельно – вне семейного дела – занимаюсь проектами благоустройства: меняю среду городов и поселений в сторону более комфортной и, главное, здоровой для человека и природы. Меня занимают вопросы создания условий, при которых как будто сама природа подталкивает людей к ЗОЖ.
Але: Яна занимается еще и сопровождением маркетинговых активностей и операционных вопросов. На мне – развитие, переговоры, подбор людей в команду. Я и раньше занимался развитием различных компаний – пока не встретил Яну и не решился создавать свои проекты. Помимо мороженого, у меня есть еще ИТ-проект. В нем соединились и основной профессиональный опыт, и личный предпринимательский, и практика ЗОЖ. Ключевая цель моего ИТ-бизнеса – помочь малым и средним пищевым производителям здоровой продукции повысить эффективность своей работы.
© Фото : предоставлено компанией Warm IceПроизводство компании Warm Ice
Производство компании Warm Ice - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : предоставлено компанией Warm Ice
Производство компании Warm Ice
- А кто разрабатывает рецептуру вашего мороженого?
Але: Рецептура мороженого на авокадо полностью моя – она, к слову, стала призером российской премии в области оздоровительного образа жизни Live Organic Awards в номинации "Лучшая полезная сладость" в 2020 году. А линейку на кокосе разработал шеф-повар известного веганского ресторана в Москве.
- Рецептура у вас действительно необычная: вместо молока – авокадо, кокос, сухофрукты вместо сахара, водородная вода, сырые ингредиенты, суперфуды… Вы называете ваше мороженое функциональным. Чем это подтверждается?
Але: Мы – за вкусные, полезные и понятные ингредиенты. Оба давно работаем в нутрициологии и знаем, что правильное питание может улучшить самочувствие. Одни ингредиенты повышают иммунитет, другие усиливают костную структуру, третьи укрепляют нервную систему – вот и получается, что продукт функциональный. Мы называем это "умными вкусами". Кстати, люди зачастую сами слышат потребности организма – даже при выборе вкуса мороженого.
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- А что значит молоко из авокадо?
Але: По аналогии с растительным молоком мы производим молоко из авокадо. Свойства авокадо идеально подходят для текстуры мороженого – оно получается достаточной жирности, питательное и приятное внешне. При этом авокадо сочетается с большим количеством продуктов. В отличие от кешью – сначала мы делали мороженое на нем, но убедились, что орехи лучше усваиваются отдельно от других продуктов.
Еще мы используем водоросль спирулину, японский зеленый чай маття, порошок маки и баобаба, ирландский зеленый мох (это вид водорослей). В 100 граммах баобаба – 357% суточной нормы витамина С, маття – источник антиоксидантов, высушенная спирулина содержит около 60% полноценного белка. Это общеизвестные подтвержденные данные.
© Фото : предоставлено компанией Warm IceМороженое Warm Ice "Маття&Мята&Лайм"
Мороженое Warm Ice Маття&Мята&Лайм - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : предоставлено компанией Warm Ice
Мороженое Warm Ice "Маття&Мята&Лайм"
- Кажется, за исключением спирулины, в России все это не выращивают. Насколько сложно добывать сырье, и почему вы сделали ставку не на родные фрукты-ягоды?
Але: В России выращивают живую спирулину. Она хранится сутки после разморозки, а это значит, что логистика дорогая. Пока мы используем органическую спирулину из Китая. Что касается баобаба или ирландского мха, то проблем с получением нет, несмотря на возросшие сроки доставки и стоимость. И родные ягоды, кстати, тоже используем: чернику, сливу, облепиху…
- А как вы продвигаете свое мороженое?
Але: От человека – к человеку. Помимо продвижения продукта в соцсетях, снимали рекламные видеоролики, давали интервью на телевидении. Вообще, начинали мы в Калининграде. И там нам хорошо помогали – как малому бизнесу. На деньги Центра поддержки предпринимательства и Центра поддержки экспорта нам сняли рекламный ролик и сделали прекрасный сайт. В Москве тоже стараются поддерживать. А самый хороший приток клиентов мы получили, когда победили в уже упомянутой премии Live Organic Awards.
© Фото : предоставлено компанией Warm IceАле Кор представляет свою продукцию после победы на Live Organic Awards
Але Кор представляет свою продукцию после победы на Live Organic Awards - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : предоставлено компанией Warm Ice
Але Кор представляет свою продукцию после победы на Live Organic Awards
- Кто ваши постоянные клиенты?
Але: В основном, веганы и те, кто внимателен к своему питанию. Возрастная категория – молодежь и семьи с детьми. Еще наше мороженое покупают люди с серьезными ограничениями в питании из-за заболеваний.
- Сколько в компании рабочих мест?
Але: В проекте Warm Ice – восемь. Небольшой коллектив. В моем ИТ-проекте – семь. Сотрудники получают процент или сдельную оплату. Это не пугает никого, так как финансовая отчетность компании доступна каждому.
- На сайте вы подчеркиваете свою приверженность не только зеленой философии, но и "бирюзовой" идеологии. Стоит пояснить, что это такое.
Але: На сайте мы иллюстрируем "бирюзовую" идеологию историей про путника, который встретил двух рабочих, таскающих тяжелые камни. Один на вопрос о том, что делает, ответил "таскаю камни", а второй – "я строю дом". В "бирюзовой" компании нет руководителей и подчиненных. Есть команды, которые выполняют свои задачи и взаимодействуют на принципах доверия, внимания к личности и понимания смысла того, ради чего делают общее дело.
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Этого сложно добиться. Потому что люди хотят организоваться пирамидально – по разным причинам: и для самоутверждения, и для ничегонеделания. Но с пирамидальностью желательно бороться. Warm Ice – не первый проект, в котором я применяю парадигму самоуправления. Она более медленная во внедрении, но более эффективная на дистанции. В классической модели управления можно быстро решить кадровый или управленческий вопрос за счет иерархии – кто выше по должности, тот и прав, а в "бирюзовой" – иначе. Эта структура более гармоничная и долговечная.
- Какие сейчас цели и задачи перед собой ставите?
Але: С середины апреля запускаем новый цех недалеко от Москвы. Это связано и с поиском лучшего места, и с адекватной стоимостью аренды. При этом нам важно находиться в экосреде.
Идеальный сценарий – свое кафе. Работаем в этом направлении. А глобально… Хотелось бы оставить след в истории – в виде позитивного влияния на жизнь людей. Чтобы продукт, который мы для них делаем, и та информация, которую несем, опираясь на свою практику ЗОЖ и здорового питания, эмоционально развивали людей и повышали качество их жизни.
© Фото : предоставлено компанией Warm IceДовольные почитательницы "теплого мороженого"
Довольные почитательницы теплого мороженого - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : предоставлено компанией Warm Ice
Довольные почитательницы "теплого мороженого"
 
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