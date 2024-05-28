https://ria.ru/20240528/guterresh-1948805295.html
Гутерреш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха
Гутерреш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха - РИА Новости, 28.05.2024
Гутерреш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:25
2024-05-28T03:25
2024-05-28T03:25
в мире
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рафах (провинция)
антониу гутерреш
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ООН, 28 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха. Множество людей погибли и были ранены после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха, сообщило ранее Палестинское общество Красного Полумесяца. "Я осуждаю действия Израиля, в результате которых погибло множество ни в чем не повинных гражданских лиц, которые лишь искали убежища от этого смертоносного конфликта", - написал Гутерреш на своей странице в соцсети X. По его словам, "в Газе нет безопасного места". "Этот ужас должен прекратиться", - добавил он.
https://ria.ru/20240510/guterresh-1945134650.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха
Генсек ООН Гутерреш осудил удар ЦАХАЛ по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха